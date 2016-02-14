بمب خوشه ای آل سعود در یمن زیر نگاه تیزبین دیده بان حقوق بشر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، «سازمان دیده بان حقوق بشر» با انتشار بیانیه ای اعلام کرد عربستان سعودی در تجاوز به یمن از بمب های خوشه ای ممنوعه علیه شهروندان استفاده کرده است.

بمب های خوشه ای مجموعه ی بسیاری از بمب های کوچک هستند که شماری از آنها پس از افتادن بر روی زمین منفجر نمی شوند که این موضوع موجب تشابه این بمب های کوچک به «مین ها» شده است.

بر اساس توافق نامه ای که در سال ۲۰۰۸ میان ۱۱۶ کشور در جهان امضا شد، استفاده از بمب های خوشه ای در درگیری های نظامی ممنوع گشت اما آمریکا و عربستان از امضای این توافق نامه خودداری کردند.

بر اساس گزارش این سازمان که مقر آن در آمریکاست، این بمب ها دستکم در ۵ نوبت علیه مردم و غیر نظامیان یمن استفاده شده است.

استیف گوس مدیر بخش اسلحه و حقوق بشر این سازمان اعلام کرد: عربستان و هم پیمانانش در ائتلاف عربی به همراه آمریکا که محموله های سلاح به آنها تحویل می دهد، قوانین بین المللی مبنی بر ممنوعیت استفاده از بمب های خوشه ای را زیر پا می گذارند.

وی از ائتلاف عربی به رهبری عربستان خواست تا در خصوص خسارات وارده به مردم یمن تحقیق کند و هرچه سریعتر استفاده از این بمب ها را متوقف کند.

در همین راستا سازمان عفو بین الملل در تاریخ ۱۶ ژانویه اعلام کرده بود که مدارکی در دست دارد که ثابت می کند ائتلاف عربی مجددا از بمب های خوشه ای ممنوعه علیه مردم بی دفاع یمن استفاده کرده و آن را بر سر مردم ساکن صنعاء ریخته است. بر اساس این گزارش عربستان در ۶ ژانویه از بمب های خوشه ای ساخت آمریکا علیه مردم یمن در صنعاء پایتخت این کشور استفاده کرده است.

همچنین سازمان ملل نیز در رابطه با این موضوع اعلام کرد که اطلاعات نگران کننده ای دریافت کرده ایم و بان کی مون دبیر کل سازمان ملل نیز تصریح کرد: این اقدام عربستان ممکن است جنایت جنگی محسوب شود.