۳۰ تعاونی تولیدی کشاورزی در قزوین تاسیس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نیازعلی ابراهیمی پاک عصر یکشنبه در جلسه با نمایندگان تعاونی ها و اتحادیه های بخش کشاورزی استان که با حضور صفایی مدیرعامل تعاون روستایی کشور در سالن باغستان قزوین برگزار شد اظهارداشت: در استان قزوین ۱۴۹ تعاونی فعالیت می کنند که در حال حاضر بیش از ۱۰۵ هزار کشاورزی و بهره بردار در آنها عضویت دارند و فعالیت می کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بیان کرد: سرمایه درگردش این تعاونی ها و اتحادیه ها بالغ بر دو هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان است که این ظرفیت توانسته بسیاری از نیازهای بخش را تامین کند.

ابراهیمی پاک یادآورشد: تلاش می کنیم تا پایان امسال ۳۰ تعاونی تولید در بخش کشاورزی استان تاسیس شود که با این کار زمینه فعالیتهای مردمی تقویت می شود.

رضاجو نماینده تعاونی آببران استان هم در این نشست گفت: از سال ۸۴ این تعاونی به صورت رسمی توزیع و بهره برداری از آب شبکه طالقان را بر عهده داشته و ۶۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی را تحت پوشش قرار داده که ۲۰ هزار خانوار از آن برخوردار شده اند.

وی افزود: در حال حاضر توزیع آب با واسطه یک پیمانکار انجام می شود و کار در اختیار کشاورزان نیست و حتی در قیمت گذاری هزینه آب بها هیچ کشاورزی شرکت ندارد و فقط هرچه مدیران تصویب می کند اجرا می ود که منطقی نست.

رضاجو بیان کرد: باید کارهای بخش کشاورزی به تشکل ها و تعاونی های مردمی واگذار شود و بهره برداران بتوانند برای خود تصمیم بگیرند.

کاکاوند نماینده تعاونی باغداران سنتی قزوین هم گفت: برای ثبت شرکت بیش از ۱۴ ماه معطل مانده ایم و دچار خسارت شده ایم و اگر همکاری دولت اینگونه باشد همه کارها را حاضریم واگذار کنیم و کنار برویم.

وی افزود: اگر دولت و مسئولان درصدد حمایت جدی از کشاورز و باغدار هستند باید در عمل نشان دهند و یک تعاونی مانند باغداران که بدون یک ریال کمک دولتی توانسته اینگونه خدماتی به کشاورزان ارائه کند باید مورد حمایت جدی قرار گیرد.

کاکاوند تصریح کرد: طولانی شدن ثبت شرکت از مسیرهای دولتی به گونه ای است که همه را خسته کرده و از تولید هم بازمانده ایم که تداوم این روند منطقی نیست و خواستار پیگیری هستیم.

حاج شفیعی ها از سوی تعاونی های روستایی استان قزوین هم گفت: بیش از یک هزار نفر در تعاونی های روستایی استان عضویت دارند و نبود نقدینگی در این تشکل ها مشکل ساز شده که از دولت انتظار کمک داریم.

وی افزود: هدایت منابع مالی به سمت طرح های سود آور می تواند در تقویت تعاونی ها موثر باشد.

صلواتی ها از تعاونی زنبورداران استان هم بیان کرد: ۱۶۰۰ زنبوردار با ۸۸ هزار کلنی زنبور عسل در استان فعالیت می کنند و تولید سالانه عسل ۶۵۰ تن است که میانگین تولید ۷.۵ کیلوست که با حمایت از این تعاونی می توان به افزایش تولید دست یافت.

وی اضافه کرد: تامین داروی مورد نیاز زنبورداران، نظام مند شدن واردات داروی خارجی، تامین کمک دارو، موم و شکر از دیگر نیازهایی است که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.

کرمی نماینده تعاونی های تولیدی هم اظهارداشت: ۱۲ تعاونی زیرمجموعه این تشکل است که ۴۵۰۰ بهره بردار با پوشش دادن ۴۵ هزار هکتار از اراضی در این حوزه فعال هستند که برای آموزش افراد ۵۰ کلاس تشکیل شده است.

وی افزود: در صورت تداوم کلاس های تخصصی و تاسیس تعاونی های جدید می توان به دستاوردهای بهتری در فعالیتها دست یافت.

در ادامه این جلسه صفایی مدیرعامل تعاون روستای کشور به سوالات نمایندگان تشکل ها و تعاونی های کشاورزی پاسخ داد.