ترکیه دیگر در مورد سوریه موضع دفاعی نخواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، "یالچین آکدوغان"، معاون نخست وزیر ترکیه، با بیان اینکه ترکیه دیگر در مورد تحولات سوریه ساکت نخواهد نشست و واکنش دفاعی از خود نشان نخواهد داد، گفت: آیا یک تیم میتواند همیشه دفاعی بازی کندو هنوز برنده میدان باشد؟ شما هیچ وقت نمی توانید با بازی تدافعی پیروز شوید و هر چه هم که دارید از دست خواهید داد. شرایط منطقه کاملا متحول است و به خوبی باید بر روی موقعیت فعلی مطالعه کرد. کسی نباید به خاطر ترس و نگرانی پا پس بکشد.

"آکدوغان" که این سخنان را کمی پس از بمباران مواضع حزب اتحاد دموکراتیک سوریه که ترکیه آن را شاخه ای از حزب منحل شده کارگران کردستان ترکیه (پ ک ک) می داند، بدست ارتش ترکیه سخن می گفت، در اظهاراتی مضحک، دولت بر آمده از قانون بشار اسد را با تروریست های داعش قیاس کرد و گفت: اگر کاری انجام ندهیم، دیگر نمیتوانیم تعیین کنیم که در آینده با چه کسی همسایه خواهیم بود. آیا این همسایه داعش است یا اسد؟ هر دو مایه دردسر هستند.

او در مورد حزب کردی اتحاد دموکراتیک سوریه نیز گفت: ما هیچ گونه حرکتی را از جانب آنها به سمت شرق بر نمی تابیم. حرکت اخیر آنها از سمت "عزاز" را زیر نظر داشته ایم. این مسائل، باعث ایجاد نگرانی امنیتی و به خطر افتادن منافع ترکیه می شود.

او همچنین در پاسخ به این سوال که آیا ترکیه وارد جنگ سوریه خواهد شد یا خیر، ادعا کرد: ما بازی نمیکنیم. بلکه در حال اداره حکومت هستیم. جمهوری ترکیه یک قبیله نیست. ترکیه کشوری نیست که بتواند از همه متمایز باشد.