خروش مردم بحرین در ۱۴ فوریه؛انقلاب ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، در پنجمین سالروز انقلاب مسالمت آمیز مردم بحرین علیه رژیم آل خلیفه در ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ مناطق مختلف این کشور شاهد اعتراضات و اعتصاب ها است.

بر اساس این گزارش، در پنجمین سالروز انقلاب مردم بحرین، موج اعتصاب ها منجر به فلج شدن روند کار بازار ها و فعالیت مدارس شده است و تظاهرات در مناطق مختلف این کشور در جریان است.

همزمان با این اقدامات مردمی، نظامیان رژیم بحرین نیز وضعیت امنیتی را تشدید کرده و شمار محل های ایست و بازرسی را در نقاط مختلف افزایش داده اند.

نظامیان رژیم بحرین با بلدوزرها به مناطق مختلف هجوم بردند تا راه ها را برای ورود خودروهای زرهی باز کنند و به سمت تظاهرات کنندگان نیز گلوله های ساچمه ای شلیک کردند که در پی آن شماری از تظاهرات کنندگان زخمی شدند.

به گزارش شاهدان عینی عناصر امنیتی تظاهرات مسالمت آمیز مردم را به شدت سرکوب کردند و از گازهای اشک آور علیه مردم استفاده کردند. همچنین شماری از تظاهرات کنندگان از جمله نوجوانان را بازداشت کردند.

این تظاهرات در وسط منامه پایتخت بحرین برگزار شد و همچنین در ۲ منطقه بو صیبع و الشاخوره در غرب منام نیز نظامیان آل خلیفه به سوی تظاهرات کنندگان یورش بردند.

به علاوه جمیل کاظم رئیس شورای مشورتی جمعیت الوفاق بحرین اظهار داشت: مخالفان به دنبال تحقق تمامی خواسته های مردم هستند و به هیچ وجه عقب نشینی نخواهند کرد.

وی خطاب به مردم تصریح کرد: استقامت کنید و در راه تحقق خواسته هایتان ثبات قدم داشته باشید. زیرا خداوند دیر یا زود خواسته هایتان را اجابت خواهد کرد.

وی تاکید کرد که مردم ۵ سال پیش انقلابی را انجام دادند که در تاریخ بحرین سابقه ندارد و این انقلاب همچنان در میان مردم و در همه نقاط زنده است.

در همین راستا یوسف ربیع رپیس کمیته حقوق بشر بحرین گفت: پس از ۵ سال از شروع انقلاب بحرین با وجود همه سرکوب ها و زندانی کردن ۴۰۰۰ نفر، مردم همچنان به دنبال تحقق اهداف و آرمان های خود هستند.مردم بحرین می دانند که دست یابی به حقوق به همت و ثبات قدم نیاز دارد.