ایران هنوز در دسترس بانک های آمریکایی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، با وجود اینکه پس از توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 بعضی از تحریمهای آمریکا علیه ایران لغو شده اند اما هنوز ایران برای تعامل با بانکهای آمریکایی محدودیتهایی دارد.

دولت اوباما در اواسط ژانویه برخی از محدودیت‌های تجاری با ایران را کاهش داد از جمله تحریم های ثانویه قبلی که بر اساس آن شرکت های خارجی که با ایران وارد تعاملات تجاری می شدند مورد تهدید قرار می گرفتند و نیز بر اساس این تحریم ها محدودیت هایی برای اشخاص آمریکایی که قصد سرمایه گذاری در ایران را داشتند، اعمال می شد.

با این حال بیشتر تحریمهای اولیه که بر اساس اتهام حمایت ایران از تروریسم بود هنوز پا برجاست که بر اساس این تحریم ها راه پیوستن شرکت های آمریکایی به غیر آمریکایی با هدف تجارت با ایران بسته میشد.

این بدین معناست که بانکهای آمریکایی در مقایسه با دیگر رقبایشان در کشورهای دیگر دسترسی کمتری به کشور نفت خیز ایران دارند.

بانک های آمریکایی عموما نمیتوانند معاملاتی که بین آمریکا و شرکتهای که در ایران مشغول فعالیت هستند را انجام دهند،و دولت ایران و نهادهای خصوصی آن نمیتوانند در بانکهای آمریکایی حساب باز کنند.

جان اسمیت، سرپرست دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا به کمیته روابط خارجه کنگره گفت عموما تحریم های بازرگانی اولیه آمریکا علیه ایران هنوز پابرجاست.

تحریمهایی که به توافق هسته‌ای مربوط نیستن بلکه مربوط به تروریسم و حقوق بشر هستند هنور برقرار هستند.

یک مقام رسمی یک بانک بزرگ در نیویورک که نخواست نامش فاش شود، گفت:این بدین معناست که لغو تحریمهای ایران که از زمان توافق هسته ای صورت گرفته اند تاثیری برما نداشته است. ما به استثنا مواردی محدود هنوز از فعالیتهای تجاری با ایران منع شده‌ایم.

بنا بر این گزارش بسیاری از بانک های بزرگ آمریکایی علاقمند هستند تا از فرصت های ایجاد شده در پی لغو تحریم های ایران استفاده لازم را ببرند.