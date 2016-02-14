پیروزی مقابل تیم «نفت مسجد سلیمان» دور از دسترس نبود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بایرامی عصر یکشنبه در پایان بازی دو تیم شهرداری اردبیل و نفت مسجد سلیمان در جمع خبرنگاران افزود: هوشمندانه بازی کردیم و اعتقاد دارم که می توانستیم سه امتیاز این بازی را بگیریم.

وی با بیان اینکه تیم مسجد سلیمان از تیم های باسابقه و تاکتیکی وتکنیکی لیگ یک کشور است، ادامه داد: این تیم نمایش بسیار خوبی داشت با این حال شاهد بازی پایاپای از سوی دو تیم بودیم.

مربی تیم فوتبال شهرداری اردبیل با تاکید بر اینکه دو تیم فوتبال را روی زمین بازی کردند و این عاملی برای جذاب تر شدن این بازی بود، تصریح کرد: ما دو موقعیت خوب گلزنی را از سوی مهاجمان خود در این بازی از دست دادیم.

وی در خصوص نیمه دوم و فشاری که تیم نفت مسجد سلیمان به دروازه تیم شهرداری آورد، بیان داشت: این طبیعی بود اما بازیکنان تیم شهرداری اردبیل با هدایت کادر فنی توانستند حملات این تیم را مدیریت و مانع از ایجاد فرصت های گلزنی شوند.

بایرامی با رد اظهاراتی مبنی بر اینکه تیم شهرداری برای تساوی به این دیدار پا گذاشته بود، متذکر شد: ما برای برد و کسب سه امتیاز حساس این دیدار به میدان رفتیم و بازیکنان نیز تمام توان و تلاش خود را برای این مهم به کار گرفتند، ولی نباید فراموش کرد که تیم حریف نیز تیم دست و پا بسته ای نبود.

وی کسب یک امتیاز این دیدار را مطلوب خواند و عنوان کرد: تیم شهرداری در چهار هفته اخیر به روند رو به رشدی دست یافته و امروز نیز با تساوی توانستیم روند خوب خود را حفظ کنیم.

مربی تیم شهرداری اردبیل در خصوص داوری این دیدار نیز یادآور شد: داوری در مجموع خوب بود اما در برخی صحنه ها داور می توانست بهتر سوت بزند.

وی همچنین با اشاره به شرایط جدول و رقابت نزدیک تیم ها تاکید کرد که باید با برد در هفته بعد و کسب سه امتیاز آن در جدول به وضعیت خود سر و سامان بدهیم و مطمئنم که این اتفاق خواهد افتاد.