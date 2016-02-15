۲۶ بهمن ۱۳۹۴، ۷:۴۹

در گفتگو با مهر عنوان شد :

LRT اولویت تهران نیست/ جبران عقب ماندگی ها در بخش مترو

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران گفت: احداث LRT در تهران در اولویت حمل و نقل عمومی شهر تهران نیست و باید کمبود ها در حوزه مترو در اولویت قرار گیرد.

ابوالفضل قناعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خبر راه اندازی فاز نخست LRT در سال آینده گفت: در حال حاضر با توجه به بودجه حمل و نقل عمومی و عقب ماندگی هایی که در حوزه مترو وجود دارد اولویت شورای شهر تهران، تکمیل خطوط باقی مانده مترو است.

وی با بیان این که احتمال راه اندازی خط قطار سبک شهری در محدوده مرکزی در سال آینده پایین است٬ گفت: رویکرد شورا و شهرداری تهران در بودجه سال آینده بحث حمل و نقل عمومی به ویژه مترو است.

این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه نقش و اهمیت مترو در کاهش آلودگی هوا بسیار اهمیت دارد، یادآور شد: اگر هزینه ساخت هر کیلومتر مترو را میانگین ۷۰ میلیارد تومان در نظر بگیریم باید گفت با بودجه دو هزار میلیارد تومانی سال جاری می بایست ۳۰ کیلومتر مترو ساخته می شد.

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری به دنبال تکمیل خطوط باقی مانده مترو است، خاطرنشان کرد: طبق برنامه پنجساله دوم شهرداری تهران خط ۷ می بایست تا پایان امسال بهره برداری می شد و خط ۶ نیز تا پایان سال آینده اما این اتفاق صورت نگرفته است که امیدواریم بتوانیم خط ۶ و ۷ مترو را در سال آینده تکمیل کنیم.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری باید با تمرکز بیشتر بر روی خطوط ۶ و ۷ سرعت تکمیل این دو خط را بالا برد، تصریح کرد: خط ۷ یکی از خطوط مهم مترو تهران است و تاثیر بسزایی در کاهش ترافیک به ویژه بار ترافیکی بزرگراه های شهید همت و شهید حکیم خواهد داشت.

نورا حسینی

