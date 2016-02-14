برخورد سواری پراید با کامیون ۴ نفر را به کام مرگ کشاند

اکبر آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: متاسفانه بر اثر برخورد یک دستگاه سواری پراید با کامیون در کیلومتر ۶ جاده قصرشیرین (جاده کمربندی ریخک) ۴ نفر کشته شدند.

این مسئول ساعت ۱۴:۱۴ امروز یکشنبه ۲۵ بهمن را زمان وقوع این حادثه عنوان کرد و گفت: حادثه در قصرشیرین، جاده کمربندی ریخک رخ داد و متاسفانه در این حادثه ۴ نفر پیش از رسیدن آمبولانس به محل حادثه کشته شدند.

وی خواستار توجه رانندگان به قوانین راهنمایی و رانندگی برای در امان ماندن از خطرات این چنینی شد و گفت: درخواست ما از شهروندان به هنگام مشاهده حوادث تماس سریع با عوامل اورژانس ۱۱۵ است.

آزادی افزود: شهروندان توجه داشته باشند در هنگام بروز حوادث رانندگی نسبت به جا به جایی مصدومان اقدام نکنند مگر آنکه احتمال خطر آتش سوزی و انفجار وجود داشته باشد و سریعاً مورد را به نیروهای اورژانس اطلاع دهند.

مسئول اطلاع رسانی اورژانس و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه بیان کرد: شهروندان همکاری لازم را برای ارتقا و تسریع در ارائه خدمات با همکاران ما در اورژانس داشته باشند.