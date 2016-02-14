۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۲۰:۲۲

فرزاد مجیدی:

شک نکنید که قهرمان خواهیم شد/ هواداران باید صبور باشند

سرپرست تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه با یک باخت همه چیز به پایان نخواهد رسید، گفت: شک نکنید که استقلال در پایان فصل قهرمان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مجیدی پس از شکست یک بر صفر تیمش مقابل نفت تهران در ورزشگاه تختی با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنان استقلال گفت: بازی خوبی را از دو تیم شاهد بودیم و موقعیت بسیاری توسط دو تیم خلق شد و فکر می کنم تماشاگران یک بازی پر برخورد و پر موقعیت را شاهد بودند.

وی گفت: زیبایی فوتبال به برد و باخت است. یک روز می بریم و یک روز هم می بازیم و امروز، روزی بود که ما نتیجه را واگذار کردیم اما این مسئله چیزی از ارزش های تیم استقلال کم نکرد.

سرپرست استقلال در ادامه تصریح کرد: هواداران باید صبور باشند و شاید دلیل ناراحتی آنها بیشتر این باشد که دو سال سخت را پشت سر گذاشته بودند و با توجه به اینکه ما از ابتدای این فصل صدرنشین بودیم دوست ندارند که ما صدرنشینی را از دست داده و حتی شکست بخوریم.

مجیدی در پاسخ به این سئوال که آیا این شکست روند موفقیت های استقلال را مختل خواهد کرد یا خیر، گفت: بعید می دانم چنین اتفاقی بیفتد. به اعتقاد من شاید یکی، دو هفته صدر جدول را از دست بدهیم اما مطمئن باشید استقلال به صدرجدول خواهد رسید و سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را کسب خواهد کرد و شک نکنید با تلاشی که بازیکنان در دیدارهای آتی انجام خواهند داد به قهرمانی دست پیدا خواهیم کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما این بازی را به فراموشی خواهیم سپرد و از فردا تلاش می کنیم و خود را آماده خواهیم کرد که در مقابل گسترش فولاد و با حضور پرشور تماشاگران‌مان در روز جمعه به پیروزی برسیم.

