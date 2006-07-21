صادرات گاز به نخجوان به يك ميليون متر مكعب افزايش مي يابد

هوشنگ مهرداد فر درگفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت : در حال حاضر روزانه 400 هزار متر مكعب گاز به طور ميانگين به نخجوان صادر مي شود كه اين رقم با ميزان مصرف داخل كشور متغير بوده است .

وي افزود : با وارد شدن يكي از نيروگاه هاي اين كشور به مدار ، صادرات گاز ايران به نخجوان براي تامين گاز اين نيروگاه افزايش مي يابد .

وي با اشاره به تعهدات ايران در صادرات گاز به نخجوان گفت : ايران متعهد شده است ، سال 2005 معادل 70 ميليون متر مكعب، سال 2006 معادل 200 ميليون مترمكعب، سال 2007 معادل 250 ميليون مترمكعب، 2008معادل 300 ميليون مترمكعب و سالهاي 2009 تا 2023 به 350 ميليون مترمكعب افزايش خواهد يافت.

وي همچنين از قطع واردات گاز ايران ازمرز آستارا خبر داد و افزود : با توجه به اينكه در حال حاضر نياز چنداني به گاز نداريم و ميزان مصرف كشور پايين است چند روزي است كه واردات گاز ايران قطع شده است اما به زودي دوباره از سرگرفته مي شود .

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، شركت ملي گاز ايران هر سال مقدار مشخصي گاز از آذربايجان درمركز آستارا گرفته و پس از برداشت بخشي از گاز به عنوان حق معاوضه ،مابقي را در نخجوان تحويل مي دهد .