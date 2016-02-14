دعوت جهاد اسلامی از ساکنان کرانه باختری برای مقابله با صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، خالد البطش یکی از رهبران جنبش «جهاد اسلامی» فلسطین از مردم کرانه باختری دعوت کرد تا با آمدن به خیابان ها و مسدود کردن راه ها در برابر شهرک نشینان صهیونیست و درگیری مستقیم با نظامیان این رژیم برای آزادی محمد القیق روزنامه نگار اسیر فلسطینی که از ۸۰ روز پیش تاکنون دست به اعتصاب غذا زده، رژیم صهیونیستی را تحت فشار قرار دهند.

سخنان البطش در پی درخواست خانواده محمد القیق از دبیر کل و رهبران جنبش جهاد اسلامی برای افزایش تلاش ها در راستای آزادی روزنامه نگار اسیر فلسطینی، ایراد شده است.

وی با اشاره به وضعیت وخیم محمد القیق فلسطینیان را دعوت به اقدامات جدی تر برای تاثیر بیشتر بر مسئولان صهیونیست کرد و افزود: صهیونیست ها تا احساس نکنند عرصه بر آنها تنگ شده، اقدامی برای تغییر تصمیم های امنیتی و سیاسی خود نمی کنند.

خالد البطش نسبت به خانواده محمد القیق نیز بیان کرد: ما از روز نخست آغاز اعتصاب او کم کاری نکردیم و الان نیز تلاش های مردمی و سیاسی را به منظور آزادی وی افزایش خواهیم داد.

شایان ذکر است محمد القیق از ۸۰ روز پیش تا کنون دست به اعتصاب غذا زده و در حال حاضر وضعیت جسمی او بسیار وخیم گزارش می شود و مقامات رژیم صهیونیستی نیز با انتقال وی به بیمارستان مخالفت کرده اند.