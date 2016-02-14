استان کرمانشاه ظرفیت تبدیل شدن به برند صنعت گردشگری را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی نیک کردار در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان کرمانشاه که شامگاه یکشنبه در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: باید تمام اعضای ستاد خدمات سفرهای نوروزی در استان با همدلی و همزبانی سالی متفاوت را برای مهمانان نوروزی در استان رقم بزنند.

نیک کردار با اشاره به حدود ۲ هزار اثر گردشگری ثبت شده در استان کرمانشاه افزود: به عنوان مثال اگر کانون توجه گردشگران را تنها به۵۰ اثر گردشگری استان متوجه سازیم تحولی بسیار عظیم در توسعه صنعت توریسم و نیز اشتغال زایی در استان ایجاد می‌شود.

وی بر ارائه آموزش‌های لازم در خصوص جذب گردشگر به ویژه در ایام نوروز تاکید کرد و گفت: کرمانشاه به صفت مهمان نوازی شناخته شده و باید خاطره‌ای خوب در ذهن گردشگران به هنگام ترک استان باقی بماند لذا کسبه به طور خاص و مردم به طور عام باید رفتار و گفتار و کردار تحسین برانگیزی با گردشگران و مهمانان نوروزی داشته باشند.

نیک کردار با اشاره به لزوم آراستگی هر دستگاه در ایام نوروز بیان کرد: ما تجربه سال‌های گذشته را داریم و لذا ارائه خدمات بر اساس استاندارد از سوی دستگاه‌ها در ایام نوروز وظیفه است اما انتظار داریم خدمات ما بالاتر از استاندارد باشد.

معاون استاندار کرمانشاه در ادامه به بیان نتایج مثبت توجه به صنعت گردشگری در استان پرداخت و گفت: صنعت گردشگری از مهمترین محورهای توسعه اشتغال است و اگر بخواهیم از معضل بیکاری عبور کنیم باید به صنعت توریسم توجه شود.

وی استان کرمانشاه را از مهم‌ترین استان‌های توریستی کشور و عنوان کرد و افزود: این استان در رده‌های نخست کشور شناخته می‌شود و به لحاظ داشتن جاذبه‌های توریستی، تاریخی، اکوتوریستی، تنوع قومیت و مذاهب و آداب و رسوم و زبان، صنایع دستی و... حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد.

این مقام مسئول استان کرمانشاه را گهواره تمدن عنوان و تصریح کرد: استان کرمانشاه آرام آرام به سمت مقصد گردشگری در حرکت است و هر اندازه در بحث توریست و جذب گردشگر تلاش کنیم بازهم کم است.

ایده برگزاری جشنواره بزرگ نوروزی در کرمانشاه بررسی می‌شود

وی با بیان اینکه ارزیابی دستگاه‌های ستاد اجرایی خدمات سفر در دستور کار قرار دارد، افزود: ارائه بهترین خدمات، شایسته‌ترین احترام در ایام نوروز تاکید ما به دستگاه‌ها است اما آنچه برای ما مهم‌تر است سودآوری و کسب درآمد از صنعت گردشگری است.

نیک کردار بیان کرد: ستاد خدمات سفر باید در سطح شهرستان‌ها به ریاست فرمانداران فعال و وظایف دستگاه‌ها ابلاغ شود و از ظرفیت ایام نوروز برای جذب گردشگر در سراسر استان استفاده به عمل آید.

وی برند سازی را مهم‌ترین هدف در استان کرمانشاه در حوزه جذب گردشگر دانست و تصریح کرد: ما باید دنبال برندسازی برای استان باشیم و نباید تنها آثار تاریخی و گردشگری استان را محدود به طاقبستان و بیستون و ... کنیم.

نیک کردار خواستار پرهیز از یک جانیه گری در خصوص گردشگری شد و تصریح کرد: امروز در جهان کمتر گرایش به سمت گردشگری تاریخی است بلکه استقبال و توجه عموم به گردشگری خوراکی است و باید از این قابلیت مهم در استان استفاده شود.

وی برگزاری جشنواره‌ها، مسابقات ورزشی، گردشگری سلامت را از محورهای مهم برای جذب گردشگر در استان کرمانشاه یاد کرد و افزود: انتظار داریم تمام دستگاه‌ها بالاتر از وظیفه خود در ایام نوروز کار کنند تا به مقصود گردشگری در استان برسیم.

نیک کردار اخذ کارت بهداشت برای متقاضیان عرضه مواد غذایی در ایام نوروز را الزامی دانست و تاکید کرد: مسئولان بهداشت باید نظارت فوق‌العاده‌ای در این زمینه داشته باشند.

در استان کرمانشاه حتی یک مجتمع خدماتی - رفاهی درجه یک وجود ندارد

وی در خصوص جشنواره بزرگ نوروزی در استان کرمانشاه گفت: متولیان این امر طرح جامع و کاملی برای این برنامه تهیه و در اختیار استانداری قرار دهند تا مورد بررسی قرار گیرد.

نیک کردار با تاکید بر انجام برنامه ریزی برای گردشگری پایدار در استان با هدف انتفاع و رونق اقتصادی افزود: حدود هزار تخت در هتل‌های اقامتی استان و نیز بالغ بر ۲ هزار تخت در مسافرخانه‌ها داریم که باید برای ایام نوروز آمده شوند.

نیک کردار با تاکید بر لزوم اتخاذ تدابیر لازم از سوی دستگاه‌ها برای ایام نوروز گفت: در بخش فرودگاه‌ها توسعه زیرساخت‌های پروازی و ایجاد یک خط هوایی در استان در دستور کار قرار دارد و امسال نیز در زمینه تعداد پروازها از ۶۰ پرواز به ۱۰۴ پرواز رشد داشتیم.

نیک کردار ساماندهی کریدور بیستون - کرمانشاه را دستور کار جدی استانداری دانست و بیان کرد: متاسفانه ما در استان کرمانشاه حتی یک مجتمع خدماتی - رفاهی درجه یک نداریم و باید چندین مجتمع خدماتی - رفاهی مدرن در کرمانشاه احداث شود.

معاون استاندار کرمانشاه اظهار کرد: دوبانده شدن تمام راه‌های استان کرمانشاه در تامین امنیت جانی و سلامت گردشگران مهم و در تلاش هستیم تا این طرح نیز در استان انجام شود.