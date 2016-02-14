دو آلبوم موسیقی سنتی و آیینی مازندران رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از دو آلبوم موسیقی نوروز خوانی و تبری شامگاه یکشنبه همزمان با جشن انقلاب با شرکت هنرمندان و علاقهمندان به هنر موسیقی در سینما سپهر ساری انجام شد.
سید جلال محمدی سرپرست گروه موسیقی تبری و مشاور موسیقی حوزه هنری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این جشن، اولین آلبوم نوروز خوانی کاری از گروه تبری برادران محمدی با سرپرستی تنظیم آهنگ از سوی خودم رونمایی شد.
وی اظهار داشت: همچنین آلبوم آیینی تبری که با اجرای استاد اسحاقی ضبط شد و پروژه مشترک بین گروه موسیقی تبری و حوزه هنری بوده، رونمایی شده است.
در این جشن، کنسرت موسیقی سنتی گروه لاهوت در بخش اصلی و دو اجرای کوتاه پژوهشی در بخش رونمایی از آلبومها انجام شد.
