  1. استانها
  2. مازندران
۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۲۰:۴۹

دو آلبوم موسیقی سنتی و آیینی مازندران رونمایی شد

دو آلبوم موسیقی سنتی و آیینی مازندران رونمایی شد

ساری - دو آلبوم موسیقی سنتی و آیینی مازندران همزمان با برپایی جشن انقلاب در سینما سپهر ساری رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از دو آلبوم موسیقی نوروز خوانی و تبری شامگاه یکشنبه هم‌زمان با جشن انقلاب با شرکت هنرمندان و علاقه‌مندان به هنر موسیقی در سینما سپهر ساری انجام شد.

سید جلال محمدی سرپرست گروه موسیقی تبری و مشاور موسیقی حوزه هنری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این جشن، اولین آلبوم نوروز خوانی کاری از گروه تبری برادران محمدی با سرپرستی تنظیم آهنگ از سوی خودم رونمایی شد.

وی اظهار داشت: همچنین آلبوم آیینی تبری که با اجرای استاد اسحاقی ضبط شد و پروژه مشترک بین گروه موسیقی تبری و حوزه هنری بوده، رونمایی شده است.

در این جشن، کنسرت موسیقی سنتی گروه لاهوت در بخش اصلی و دو اجرای کوتاه پژوهشی در بخش رونمایی از آلبوم‌ها انجام شد.

کد مطلب 3556972

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها