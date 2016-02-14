فرانسه خواستار توقف حملات ترکیه به مواضع کُرد های سوریه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه فرانسه روز یکشنبه، با صدور بیانیه ای خواستار توقف حملات ترکیه علیه کُرد های سوری شد.

در این بیانیه آمده است: فرانسه نگران بدتر شدن اوضاع در حلب و شمال سوریه است. ما خواهان پایان یافتن تمام بمباران ها هستیم.

وزارت خارجه فرانسه ضمن درخواست از ترکیه برای پایان دادن به بمباران مواضع کُرد های سوری، دولت سوریه و متحدین بشار اسد را نیز متهم به بمباران گسترده کل مناطق سوریه کرده و خواستار پایان یافتن این حملات نیز شده است.

در این بیاینه با اشاره به توافق انجام شده روز جمعه در کنفرانس مونیخ، از همگان خواسته شده تا اولویت خود را جنگ با داعش قرار دهند.

گفتنی است، نیرو های ترکیه، روز یکشنبه برای دومین روز پیاپی، نسبت به بمباران مواضع حزب کُردی اتحاد دمکراتیک سوریه اقدام کردند.