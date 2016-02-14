خبرگزاری ایسنا در منطقه گلستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی متقیان مدیرعامل خبرگزاری ایسنا، عصر یکشنبه در مراسم افتتاحیه خبرگزاری ایسنا در منطقه گلستان اظهار کرد: امروز برگ دیگری از خبرگزاری ایسنا در استان گلستان ورق می‌خورد. خبرگزاری ایسنا با پیام اخبار خوب، مفید و امیدبخش کار خود را آغاز کرده و به معنای واقعی ایران به روایت ایرانیان می‌پردازد.

وی تصریح کرد: افتخار ما این است که در دانشگاه فعالیت می‌کنیم و فرهنگ و آزادگی دانشجویی را به همراه داریم.

متقیان گفت: بنا این است که استان گلستان نیز دارای خبرگزاری دیگری شود و توانایی‌های استان را به رخ جهانیان بکشد و فعالیت‌های مختلف رشد و توسعه گلستان نیز به معنای آنچه هست نشان داده شود.

به گفته وی، با عمل صادقانه خود ۲ سال پی‌درپی رتبه نخست خبرگزاری‌های کشور را کسب کرده و در برخی نمایشگاه‌ها و حوزه‌های دیگر نیز رتبه نخست را به دست آورده‌ایم.

متقیان اظهار کرد: رمز این پیروزی اعتماد مردم و مخاطبان به اخبار خبرگزاری ایسنا است و همه قلم‌به‌دستان ایسنا این نکته را می‌دانند که خداوند به قلم سوگند یادکرده و حرمت آن را حفظ می‌کنند.