تیم والیبال شهرداری اراک متین دامغان را با شکست بدرقه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقه که عصر یکشنبه در سالن ورزشی شهید ثامنی شهرداری اراک برگزار شد دو تیم از هشت تیم راه یافته به مرحله یک چهارم نهایی لیگ دسته اول مقابل یکدیگر قرار گرفتند.

از میان ۱۶ تیمی که در این فصل از مسابقات والیبال دسته اول باشگاه های کشور حضور داشتند هشت تیم حذف شدند و هشت تیم عمران شهرداری ساری، شهرداری اراک، فرمانداری مهاباد، متین دامغان، شهرداری بروجرد، رعد پدافند اصفهان، کاله جوان آمل و گل گهر سیرجان به مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات راه یافتند.

در این مسابقه دو تیم والیبال متین دامغان و شهرداری اراک به میدان رفتند و یک مسابقه دیدنی پایاپای را به نمایش گذاشتند که در نهایت تیم والیبال شهرداری اراک پیروز میدان شد.

در این مسابقه تیم شهرداری اراک در ست اول و دوم بازی را با نتیجه ۲۷ بر ۲۵ و ۲۹ بر ۲۷ به سود خود پایان داد و در ست سوم تیم والیبال متین دامغان موفق شد با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ پیروز میدان شود.

سرانجام در ست چهارم یک بازی پایاپای میان هر دو تیم حاکم شد به نحوی که به دست آوردن پیروزی را برای تیم ها دشوار کرد و در نهایت مسابقه در گیم چهارم با نتیجه ۳۲ بر ۳۰ به سود تیم والیبال شهرداری اراک پایان یافت.

علی نقدی، سرمربی تیم والیبال شهرداری اراک به خبرنگار مهر گفت: دو تیم بازی خوبی ارائه دادند و چهارشنبه هفته جاری در دامغان مجدد با تیم والیبال متین دامغان مسابقه خواهیم داد.

وی ادامه داد: در صورتی که در این مسابقه تیم شهرداری اراک پیروز شود، تیم متین دامغان از دور مسابقات حذف خواهد شد اما اگر تیم دامغان پیروز شود در هفته بعد تیم شهرداری اراک میزبان تیم والیبال دامغان خواهد بود.