گلستان در بخش خبر سابقه ۸۰ ساله دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو عصر یکشنبه در مراسم افتتاح دفتر منطقه‌ای خبرگزاری ایسنا در گلستان اظهار کرد: خواستگاه خبرگزاری ایسنا دانشجویی است و این موضوع در تولید خبر و محتوا نکته مهمی است و در این راستا می‌توان از ظرفیت ۱۰۰ هزارنفری دانشجویان استان گلستان نیز استفاده شود.

استاندار گلستان تصریح کرد: ظرفیت‌های استان گلستان در انتظار یک تبلیغ است و اصحاب رسانه گلستان اگر نسبت به ظرفیت‌های استان اشراف نداشته باشند نمی‌توانند حق مطلب را ادا کنند.

صادقلو گفت: بسیاری از بداخلاقی‌های حوزه محتوا به دلیل وابستگی به جریانات و گروه‌های خاص است که محتوا را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

به گفته وی، هر چیزی که رسالت رساندن اخبار و پیام درست به مردم را خدشه‌دار کند محتوا سازی را رعایت نکرده است.

صادقلو با بیان اینکه استقلال در خبر نکته مهمی است، اظهار کرد: خبرگزاری ایسنا در نگاه مردم به‌عنوان یک خبرگزاری مستقل شناخته می‌شود.

وی تأکید کرد: محتوا سازی واقعی نقش ساز است و مجموعه دانشجویی را در جهت خبر غنی کردن نکته مهمی است، جریان دانشجویی جریانی با سبقه صداقت، هویت و صراحت است.

استاندار گلستان در پایان گفت: استان گلستان در بخش خبر نیز سابقه ای ۸۰ ساله دارد.