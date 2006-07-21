به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، رضا هدايت درمراسم افتتاح شعبه مركزي و 8 شعبه ديگر بانك سرمايه كه با حضور وزير آموزش و پرورش برگزار شد، با بيان اينكه تاسيس بانك هاي خصوصي تحول بزرگي در صنعت بانكداري كشور است، افزود : طليعه اجراي فرمان بند (ج ) اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري ، بستر اجرا و اعمال سياست هاي كلان و زمينه افزايش فعاليت بانكهاي خصوصي را هموار كرد.

وي اجراي اصول تبيين شده اصل 44 قانون اساسي را بزرگ ترين تحول پس از انقلاب در بخش اقتصاد كشور دانست وپيش بيني كرد بانك ها نقش تعيين كننده اي در اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي داشته باشد.

هدايت با اشاره به اينكه تعداد شعب بانك به 12 شعبه رسيده است، افزود : تا 35 روز آينده 8 شعبه ديگر اين بانك نيز در برخي از شهر هاي كشور افتتاح خواهد شد .

وي با تاكيد بر اينكه تعداد شعب بانك سرمايه به 60 شعبه خواهد رسيد، تصريح كرد : فعاليت 30 واحد در تهران و 30 واحد در مراكز استان ها در سراسر كشور پيشس بيني شده است .

مدير عامل بانك سرمايه استفاده از تكنولوژي روز ، بانكداري مدرن و پيشرفته و برخورداري از آخرين فناوري هاي بانكداري را از برنامه هاي آتي بانك عنوان كرد و گفت : قرارداد IT بانك نيز آماده شده و قرارداد سيستم جامع بانكي نيز منعقد شده است .

وي افتتاح حساب به صورت پيشرفته را از ويژگي هاي اين بانك دانست و تصريح كرد : ظرف يك سال تا 18 ماه آينده ، 3 ميليون كارت هوشمند صادر خوهد شد.

هدايت با تاكيد بر گسترش فرهنگ پول الكترونيك در كشور گفت : اتصال سيستم هاي بانك به هزار فروشگاه از برنامه هاي سال جاري بانك است .

وي جذب حداقل 10 هزار ميليارد بيال منابع را از برنامه هاي آتي بانك دانست و افزود: بيش از 70 درصد اين منابع تا مبلغ 7 هزار ميليارد ريال تسهيلات در اختيار بخش هاي مختلفي همچون مسكن ، صنعت و بازرگاني در چارچوب مقررات بانك مركزي پرداخت خواهد شد.

مدير عامل بانك سرمايه از صدور مجوز ارزي ظرف چند روز آينده از سوي بانك مركزي خبر داد و تصريح كرد : همچنين به منظور ايجاد شركت هاي سرمايه گذاري ، بيمه ، ليزينگ ، بازرگاني و خدمات از بانك مركزي تقاضاي صدور مجوز شده كه اميد است طي سال جاري اين مجوز صادر شود.

وي تاسيس 10 شركت جنبي را از بازوهاي جانبي و جزو برنامه هاي بانك دانست و افزود : ايجاد سه شركت براي ژرداخت هاي الكترونيكي در بخش IT و كارگزاري بورس نيز از جمله ديگر اقدامات بانك است كه مجوز فعاليت آن از بانك مركزي اخذ شده است .

همچنين محمود فرشيدي وزير آموزش و پرورش نيز در اين مراسم با بيان اينكه قريب به 40 درصد منابع صندوق ذخيره فرهنگيان در بانك سرمايه ، سرمايه گذاري شده است گفت : در تلاش هستيم كه صندوق ذخيره فرهنگيان را به سوي سرمايه گذاري در بانك هدايت كنيم .

وي با اظهار اميدواري از اينكه كمك هاي دولت به معلمان ، از طريق بانك سرمايه صورت گيرد افزود ك اميد است اقداماتي براي تامين مسكن وواگذاري ساختمان به معلمان از طريق بانك صورت گيرد.

فرشيدي ارتباط صندوق ذخيره فرهنگيان و بانك سرمايه را يك ارتباط و تعامل متقابل دانست .