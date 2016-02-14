به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید هاشم حسینی بوشهری یکشنبهشب در جمع مردم گناوه اظهار داشت: مردم همواره در صحنههای دفاع از نظام و انقلاب حضور داشتهاند و در انتخابات پیش رو نیز شاهد حضور گسترده مردم در صحنه خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه مردم ایران اسلامی با وحدت خود باعث بهوجود آمدن انقلاب در سایه رهبری امام خمینی(ره) شدند، افزود: اتحاد مردم در پیروزی انقلاب اسلامی نقشی بسیار مهم و تاثیرگذار داشت.
نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه گسترش معنویت در سرتاسر جهان از جمله اهداف و دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران است، گفت: دشمنان طی دوران انقلاب اسلامی از همه توان خود برای ضربه زدن به این نظام و انقلاب استفاده کردهاند.
وی با اشاره به اینکه دشمنان در تلاش هستند تا میزان حضور مردم پای صندوقهای رای را کاهش دهند، اضافه کرد: دشمن با برنامههای مختلف در پی کمرنگ کردن حضور مردم پای صندوقهای رای است.
آیتالله حسینی بوشهری با اشاره به اینکه حضور مردم در انتخابات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، خاطرنشان کرد: مردم بار دیگر با حضور خود در انتخابات پیش رو، برگ زرین دیگری در انقلاب اسلامی ثبت میکنند.
وی با اشاره به وظیفه مجلس خبرگان رهبری در انتخاب رهبری در روز مبادا و نظارت بر امر رهبری، بیان کرد: مردم ایران اسلامی و استان بوشهر با دیگر در روز هفتم اسفند حماسه خلق میکنند.
