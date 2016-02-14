به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، سعید زرین‌فر در آیین انعقاد تفاهم‌نامه توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در استان بوشهر با بیان اینکه این استان دارای موقعیت ویژه و استرتژیک است اظهار داشت: به سبب موقعیت ویژه و استراتژیک استان بوشهر باید این استان دارای زیرساخت‌های مناسب فناوری اطلاعات به عنوان شاهراه اتصال به کشورهای همسایه باشد.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه ایجاد زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در استان بوشهر تصریح کرد: این تفاهم‌نامه برای توسعه زیرساختها و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات با شرکت فناوری اطلاعات منعقد شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار بوشهر تاکید کرد: بنا است شرکت فناوری اطلاعات زمینه استفاده صحیح از این فناوری در استان بوشهر برای ارتباط الکترونیکی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شهروندان را فراهم کند.

زرین‌فر با بیان اینکه این تفاهم‌نامه بر اساس برنامه زمان‌بندی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده عملیات توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات دراستان بوشهر به‌زودی اجرایی و تا پایان سال ۱۳۹۵ زمینه بهره‌برداری از امکانات زیرساختی جدید فراهم می‌شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات استانداری بوشهر نیز با بیان اینکه پهنای باند استان بوشهر افزایش می‌یابد بیان کرد: افزایش پهنای باند، تسهیل دسترسی مردم از اینترنت و توسعه دولت الکترونیک از مهم‌ترین مزایای تفاهم‌نامه یاد شده است.

خسرو استوار امکان بهره‌برداری دستگاه‌های اجرایی از پهنای باند ارزان قیمت، ارائه خدمات و سرویس‌های اداری به شهروندان، برقراری سرویس‌های تراکنشی و تعاملی از دیگر مزیت‌های انعقاد تفاهم‌نامه توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در استان بوشهر دانست.