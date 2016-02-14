دانشجویان دختر دانشگاه چمران قهرمان فوتسال منطقه ۵ شدند

کاپیتان تیم فوتسال دختران دانشگاه شهید چمران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای انجام مسابقات منطقه ای سراسر کشور که با حضور ۱۱ تیم به میزبانی دانشگاه شیراز برگزار می شود به این شهر سفر کردیم.

زینب سلمان زاده افزود: بازی اولمان در برابر یاسوج بود که چهار بر صفر پیروز شدیم. بازی بعدی را با تیم میزبان یعنی شیراز به تساوی یک بر یک رسیدیم.

سلمان زاده ادامه داد: بازی سوم را با تیمی از جهرم انجام دادیم که آن را هفت بر صفر بردیم. همچنین تیم ملاثانی را ۱۰ بر یک شکست دادیم. بازی آخرمان نیز در برابر تیم بوشهر بود که موفق شدیم هشت بر صفر پیروز میدان شویم و جام قهرمانی را ببریم.



وی توضیح داد: تیم دانشگاه شهید چمران با ۳۰ گل زده و دو گل خورده به عنوان بهترین خط حمله و بهترین خط دفاع این مسابقات انتخاب شد. همچنین به عنوان تیم اول منطقه پنج به المپیاد کشوری فوتسال که سال ۹۵ برگزار می شود صعود کردیم.

سلمان زاده توضیح داد: فائزه سعیدی، نیلوفر جعفری، زهره شهپری، کیمیا صلاحی، سیما رزاقی، معصومه رمضانی پورمقدم، سمانه احمدی سعید، پریوش خلیلی، نیلوفر جعفری گندمانی، میترا چنگلوایی، معصومه محمدی تبار و شکیبا خسروی دهدزی از اعضای تیم فوتسال دختران دانشگاه شهید چمران اهواز هستند که ما را در این مسابقات همراهی می کنند.

کاپیتان تیم فوتسال دختران دانشگاه شهید چمران گفت: مربیگری تیم را فرزانه ظریف بر عهده داشت که واقعا برای تیم زحمات زیادی کشید.