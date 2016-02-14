دورخیر سارکوزی برای بازگشت به الیزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نیکلا سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه در راه بازگشت به قدرت از هم حزبی های خود در حزب محافظه کار خواسته است در برابر سیاست های دولت متحد شوند.

سارکوزی سیاست های دولت فرانسه در پذیرش مهاجران را مورد انتقاد قرار داده و مدعی است با این مهاجران وضعیت فرانسه بدتر از گذشته خواهد شد. وی از طرفداران حزب محافظه کار جمهوری خواه نیز خواست در مقابل دولت متحد شوند و خود را برای انتخابات سال ۲۰۱۷ آماده کنند.

رئیس جمهوری پیشین فرانسه گفت: زمانی که حزب جبهه ملی هر روز قدرتمندتر از گذشته می شود حزب محافظه کار نباید اتحاد نداشته باشند و باید دوباره به قدرت بازگردند. سارکوزی هرچند از سوی مقامات حزب جمهوری خواه هنوز به عنوان رهبر این حزب معرفی می شود ولی در نظرسنجی های اخیر نسبت به رقیبش آلن ژوپ دچار افت شده است.

در نظرسنجی اخیر موسسه BVA فرانسه ۴۸ درصد طرفداران حزب محافظه کار اعتقاد دارند ژوپه به عنوان نامزد انتخاباتی این حزب در سال ۲۰۱۷ معرفی شود. در این نظرسنجی سارکوزی تنها ۲۰درصد آرا را کسب کرده است.

گفتنی است سارکوزی در سال ۲۰۱۲ بعد از شکست در مقابل حزب سوسیالیست به ریاست فرانسوا اولاند از سیاست کناره گیری کرده بود ولی در سپتامبر ۲۰۱۴ دوباره به ریاست حزبش انتخاب شد.