سفر کوبلر به مراکش برای دیدار با شورای ریاست جمهوری لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، «مارتین کوبلر» فرستاده سازمان ملل در مورد لیبی به منظور دیدار با شورای ریاست جمهوری این کشور وارد صخیرات مراکش شد.

وی در نشستی که برای تصویب اسامی پیشنهادی دولت جدید لیبی برگزار می شود شرکت خواهد کرد. قرار است اسامی پیشنهادی دولت جدید لیبی طی ساعات آینده اعلام شود.

کوبلر که پیش از این پارلمان لیبی را به دادن رای اعتماد به کابینه جدید دولت وحدت ملی دعوت کرده بود، از پارلمان به رسمیت شناخته شده این کشور از سوی جامعه بین الملل خواست به ترکیب جدید دولت وحدت ملی این کشور که طی روزهای آینده به پارلمان معرفی می شود رای اعتماد دهد.

لازم به ذکر است چند هفته پیش زمانی که «فایز السراج» بر اساس توافقنامه صخیرات برای تشکیل دولت وحدت ملی ۳۲ وزیر را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کرد، نمایندگان لیبی به این دولت رای اعتماد ندادند و به فایز السراج مهلت دادند دولت جدیدی با پست های وزارتی کمتر تشکیل دهد.

بر اساس توافق طرف های لیبیایی در مذاکرات مغرب، شورای ریاستی لیبی مسئولیت تشکیل دولت وحدت ملی را بر عهده گرفت ولی پارلمان قانونی این کشور در تاریخ ۲۵ ژانویه مجموعه اعضای دولت وحدت ملی را رد و دلیل آن را اعضای زیاد این دولت اعلام کرد.