کابینه جدید دولت وحدت ملی لیبی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شورای ریاست جمهوری لیبی در کنفرانسی مطبوعاتی در شهر صخیرات مراکش ترکیب کابینه جدید دولت وحدت ملی لیبی را اعلام کرد.

کابینه جدید دولت وحدت ملی لیبی متشکل از ۱۸ وزیر است و باید به منظور کسب رای اعتماد به پارلمان این کشور معرفی شود. کابینه قبلی دولت وحدت ملی لیبی متشکل از ۳۲ وزیر بود که پارلمان لیبی به دلیل تعداد زیاد اعضای این دولت به آن رای اعتماد نداد.

«فتحی المجبری» سخنگوی شورای ریاست جمهوری لیبی ضمن درخواست از پارلمان لیبی برای رای اعتماد به کابینه جدید دولت وحدت ملی این کشور، تکمیل تلاش ها در این خصوص و حمایت از دولت وحدت ملی لیبی را خواستار شد.

المجبری تصریح کرد که شورای ریاست جمهوری لیبی به ایده توافق ملی در این شورا اهتمام داشته و تمام طرف ها در این راستا امتیازاتی را واگذار کرده اند.

پیش از این «مارتین کوبلر» نماینده سازمان ملل در امور لیبی نیز به منظور شرکت در نشست شورای ریاست جمهوری لیبی برای تصویب اسامی فهرست دولت جدید این کشور وارد صخیرات مراکش شده بود.

لازم به ذکر است که پارلمان لیبی ۲۵ ژانویه گذشته به کابینه پیشنهادی از سوی «فایز السراج» که بر اساس توافقنامه صخیرات برای تشکیل دولت وحدت ملی ۳۲ وزیر را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کرده بود رای اعتماد نداد. نمایندگان لیبی به فایز السراج مهلت دادند دولت جدیدی با پست های وزارتی کمتر تشکیل دهد.