۲۶ بهمن ۱۳۹۴، ۸:۴۶

سازمان ملل از افزایش تلفات غیرنظامیان در افغانستان خبر داد

سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی اعلام کرده که تلفات غیرنظامیان در جنگ افغانستان در سال ۲۰۱۵ به بالاترین سطح خود در چهارده سال اخیر رسیده است.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، دفتر هیئت کمک سازمان ملل در افغانستان (یوناما) در گزارش سالانه خود در مورد تلفات غیرنظامیان در افغانستان نوشته که این آمار با ۱۱ هزار و دو نفر (۳۵۴۵ کشته و ۷۴۵۷ زخمی) نسبت به سال ۲۰۱۴، چهار درصد افزایش را نشان می‌دهد.

از نظر یوناما، غیرنظامی کسی است که به صورت فعال در امور نظامی اشتغال ندارند. ماموران پلیس و کارمندان اداره امنیت ملی افغانستان شامل این تعریف نمی‌شوند.

در این گزارش آمده که عناصر ضد دولتی عامل تلفات ۶۲ درصد از غیرنظامیان ثبت‌شده هستند، در حالی که عامل تلفات ۱۷ درصد دیگر نیروهای طرفدار دولت هستند، عامل تلفات ۱۷ درصد دیگر ناشناس هستند و ۴ درصد دیگر از این تلفات به انفجار مواد منفجره باقی‌مانده از جنگ نسبت داده شده است.

در این گزارش همچنین آمده که کم‌تر از نیم درصد تلفات غیرنظامیان در افغانستان در اثر شلیک موشک از خاک پاکستان به افغانستان بوده است.

سازمان ملل در گزارش تلفات غیرنظامیان در سال ۲۰۱۵ افزوده که تلفات زنان با افزایش ۳۷ درصدی و تلفات کودکان با افزایش ۱۴ درصدی، قابل توجه است. «دانیل بل»، رئیس بخش حقوق بشر یوناما گفته که کودکان یک چهارم و زنان یک دهم تلفات غیرنظامیان سال ۲۰۱۵ را تشکیل می‌دهند.

یوناما بیشترین آمار کشته و زخمی شدن غیرنظامیان (۱۱۱۶ کشته و ۳۰۲۱ زخمی) را به درگیری‌های زمینی نسبت داده و افزوده که بمب‌گذاری کنار جاده‌ها عامل اصلی این تلفات است. بمب‌گذاری کنارجاده معمولا به گروه‌های شورشی نسبت داده می‌شود.

«نیکلاس هیسم»، فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل در افغانستان تلفات غیرنظامیان را غیرقابل قبول اعلام کرده و افزوده: ما از کسانی که چنین رنجی را بر مردم افغانستان تحمیل می‌کنند می‌خواهیم که اقدامات جدی را برای حفاظت از غیرنظامیان روی دست گیرند و به کشتن و زخمی کردن غیرنظامیان در ۲۰۱۶ پایان دهند.

