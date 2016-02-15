صیانت از آراء مردم رسالت اصلی مجریان برگزاری انتخابات است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه در کردستان، آیتالله سیدمحمد حسینیشاهرودی در همایش ناظرین امین با تبریک میلاد حضرت زینب(س) و روز پرستار اظهار کرد: حضرت زینب(س) بزرگ بانویی است که پرچمداری نهضت و قیام کربلا را پس از برادر بر دوش داشتند.
وی انقلاب ملت ایران را متأثر از قیام عاشورا دانست و گفت: انقلاب اسلامی ایران انقلابی با برکت بود که برای ملت ایران عظمت، آبرو، عزت و افتخار را به ارمغان آورد و برای جهانیان بشارت صلح و دوستی را دارد.
نماینده ولی فقیه در کردستان خاطرنشان کرد: امام خمینی(ره) پرچمدار مبارزه با طاغوت، بزرگ شخصیتی است که برای همه ما مایه افتخار و مباهات است و جهان اسلام به خاطر چنین شخصیتی به خود میبالد.
وی گفت: ناظرین انتخابات در وهله اول باید به گونهای عمل کنند که رضایت خداوند را در پی داشته باشند زیرا ناظر اصلی خداوند بوده و بر هر شرایطی آگاه است.
آیتالله حسینیشاهرودی افزود: نظارت بر انتخابات مسئولیت و وظیفه سنگینی است و امانتی است که به شما ناظرین سپرده شده است.
وی بیان کرد: انسان هرگاه بخواهد در کاری وارد شود باید با خلوصنیت و صداقت کامل وارد میدان شود زیرا خداوند از همه چیز آگاه است.
نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: ناظرین انتخابات در روند انتخابات با نظارت بر انتخابات و ممانعت از بروز تخلفات خرد و کلان وظیفه حساس و خطیری بر عهده دارند.
وی به وظایف ناظرین انتخابات اشاره کرد و افزود: اولین و مهمترین وظیفه یک ناظر نظارت بر روند انتخابات و حفاظت از آرا و جلوگیری از سوء استفاده از آنهاست.
آیتالله حسینیشاهرودی به اهمیت نظارت در بحث انتخابات اشاره کرد و گفت: همه کسانی که در روز انتخابات به نوعی مسئولیت اجرای انتخابات را بر عهده دارند مکلف هستند که با همکاری و دقت نظر از آراء مردم صیانت کنند.
وی افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که حاکمیت دین در حکومت و سیاست را پذیرفته و نظام حاکمیتی ایران نمونه یک نظام موفق دینی در جهان است.
نماینده ولی فقیه در کردستان عنوان کرد: با ظهور و شکل گیری انقلاب اسلامی ایران دین و حاکمیت دینی وارد عرصه سیاست شد.
وی به بلوک بندیهایی که در نظام بینالملل در قبل از انقلاب ایران وجود داشت اشاره کرد و گفت: تمام دنیا بین دو بلوک غرب و شرق تقسیم شده بود که مبارزه اصلی آنها با دین و حاکمیت دینی بود و حاکمیت شیطان را تبلیغ میکردند.
آیتالله حسینیشاهرودی با اشاره به ساختار تشکیلاتی شورای نگهبان، افزود: یکی از نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان است که از ۶ فقیه و ۶ حقوقدان تشکیل شده است فقهای شورای نگهبان انسانهای مجتهد و دین شناسی هستند که از قوانین و احکام اسلامی پاسداری میکنند و حقوقدانان شورای نگهبان وظیفه دارند که بر روند قانونگذاری نظارت کنند.
وی خاطر نشان کرد: نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی از دیگر وظایف شورای نگهبان است.
نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: کسانی که خود به اصول و مبانی اولیه اسلام ملتزم نیستند نمیتوانند برای کاندید شدن اقدام کنند زیرا قوانینی که توسط آنها وضع میشود سرنوشت ملت را در نظام بینالملل تنظیم میکند.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در مسائل اصولی و هم در مسائل اساسی قوانینی اسلامی تنظیم میکند که اداره زندگی مردم سهل و آسان باشد.
آیتالله حسینیشاهرودی ادامه داد: یکی از مهمترین ماموریتها و وظایف مجلس شورای اسلامی وضع قوانینی برای زندگی مردم است که مخالفتی با شرع مقدس اسلام نداشته باشد.
وی گفت: دومین وظیفه و مسئولیت مجلس شورای اسلامی نظارت بر قوه مجریه است این نظارت هم هنگام تشکیل دولت است که از طریق دادن رای اعتماد به وزیران و نیز به هیئت وزیران اعمال میشود و هم پس از تشکیل دولت است.
نماینده ولی فقیه در کردستان به جایگاه مجلس خبرگان اشاره کرد و افزود: مجلس خبرگان در نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاه خطیر و وظیفه مهمی دارد و انتخابات آن هم از اهمیت بالایی برخوردار است در نتیجه حضور حداکثری مردم در این انتخابات اهمیت ویژهای دارد.
وی گفت: آنچه حضور مردم در پای صندوقهای رأی در روز ۷ اسفند را بااهمیت میکند آن است که با این حضور حداکثری، افراد توانمندی را راهی خانه ملت که امر به نوبه خود زمینهساز سرعت گرفتن هرچه بیشتر توسعه کشور میشود.
آیتالله حسینیشاهرودی بیان کرد: مجلس خبرگان یکی از تعیین کننده ترین و مهمترین رکن از ارکان نظام است در نتیجه این انتخابات حساسیت ویژه ای دارد و مشارکت حداکثری مردم اهمیت دارد.
وی به ضرورت دقت در انتخابها اشاره کرد و گفت: باید دقت شود افراد مسئولیت پذیری انتخاب شوند و در تایید صلاحیتها همیشه اصل بر این است که صلاحیت افراد احراز شود و سپس به آنها مسئولیت داده شود.
نماینده ولی فقیه در کردستان افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد که زمینه را برای حضور حداکثری مردم فراهم کند تا مشارکت افراد افزایش پیدا کند و همچنین سلامت انتخابات را تضمین و از آراء مردم ضیانت کند زیرا رای مردم حقالناس است.
وی تأکید کرد: حضور حداکثری مردم در انتخابات پشتوانه محکمی برای نظام و دولت در پیگیری پروژههای راهبردی، هزینه ساز و عملیاتی کردن شعارهای انتخاباتی نمایندگان است.
آیتالله حسینیشاهرودی گفت: ما باید بستر لازم را فراهم کنیم که مردم تکلیف خود را انجام دهند زیرا مشارکت حداکثری مردم، یکی از عوامل ارتقا دهنده ضریب امنیت نرم کشور محسوب میشود.
وی گفت: ناظرین انتخابات وظیفهای خطیر و مسئولیت سنگینی را پذیرفتهاند که انشاالله از این مسئولیت سرافراز بیرون بیایند.
