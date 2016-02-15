تنیسور قمی فاتح مسابقات بین المللی کیش شد

سید مقتدا خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امیرحسین بادی تنیسور جوان قمی که به تیم ملی تنیس دیویس کاپ ایران نیز فراخوانده شده در مسابقات بین المللی جونیور کیش عنوان نخست را کسب کرد.
وی افزود: در این مسابقات که با حضور تنیسورهای ایرانی و خارجی برگزار شد امیرحسین بادی در بخش دوبل موفق شد همراه با محمد کارگران، هموطن خود به دیدار نهایی رسیده و برابر تیم دو نفره تنیسورهایی از قزاقاستان و تاجیکستان پیروز شود.
دبیر هیئت تنیس استان قم گفت: در این مسابقه امیرحسین بادی به همراه هم تیمی خود موفق شد در ۲ ست با نتایج ۶ بر ۳ که در هر دو ست تکرار شد حریفان خود را شکست داده و عنوان نخست این تورنمنت معتبر را به دست آورد.
خاتمی بیان داشت: امیرحسین بادی در حال حاضر تنیسور برتر استان قم به شمار میرود که در مسابقات بین المللی جونیور اصفهان نیز مقام نخست را کسب کرده بود و حضور وی در تیم ملی بزرگسالان یک اتفاق بزرگ برای تنیس قم است.
وی عنوان کرد: سینا یوسفزاده دیگر تنیسور قمی در رده سنی زیر ۱۴ سال نیز در کمپ توسعه تنیس آسیا در تایلند به سر میبرد و چند تنیسور قمی دیگر نیز در ماههای آینده درگیر مسابقات قهرمانی کشور در ردههای سنی مختلف میشوند.
دبیر هیئت تنیس استان قم تصریح کرد: لیگ تنیس قم در ۳ رده سنی فعال شده است و برگزاری لیگ تنیس در قم اتفاقی بیسابقه است که امیدواریم با مشارکت هر چه بهتر بخش خصوصی برای توسعه تنیس قم شاهد حضور تنیسورهای قمی در تیمهای ملی باشیم.
