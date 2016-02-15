وحید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سیاست وزارت علوم همگرایی فعالیت های پژوهشگاه ها با دانشگاه ها است بنابراین برنامه داریم دانشجوی مشترک میان پژوهشگاه ها و دانشگاه ها پذیرش کنیم.
وی افزود: پژوهشگاه ها نباید خود را درگیر مسائل آموزشی کنند و این موضوع به این معنا نیست که درحال حاضر قصد داشته باشیم موضوع پذیرش دانشجو در این مراکز را متوقف کنیم.
معاون پژوهشی وزارت علوم تاکید کرد: سیاست همگرایی پژوهشگاه های کشور به این معنا است که دانشگاه ها مسائل مربوط به فرصت مطالعاتی دانشجویان و اساتید و دوره های پسا دکتری با کمک پژوهشگاه ها اجرا کنند.
احمدی گفت: سیاست وزارت علوم تقویت فعالیت های تخصصی پژوهشگاه ها است چراکه این روند می تواند نیازهای تحقیقاتی کشور و دانشگاه ها را برطرف کند.
وی با بیان اینکه اکنون نیز پژوهشگاه ها فعالیت های مفیدی در حوزه تحقیقات دارند، افزود: متاسفانه فعالیت برخی از پژوهشگاه ها متفرق است.
معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: سیاست وزارت علوم این است که موضوع همگرایی فعالیت های پژوهشگاه ها تقویت شود تا فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها نیز در این مراکز به صورت مشترک صورت گیرد.
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