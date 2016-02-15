به گزارش خبرگزاری مهر، تیم کشتی فرنگی ایران یکشنبه شب راهی بانکوک شد تا در رقابتهای قهرمانی آسیا از عنوان قهرمانی خود دفاع کند.

محمد بنا در گفتگو با رادیو ورزش در خصوص این رقابتها گفت: مسابقات قهرمانی آسیا فرصت خوبی برای کشتی گیران جوان ما به حساب می آید. البته دو کشتی گیر با تجربه به نام های افشین بیابانگرد و مهدی علیاری را هم به این رقابتها اعزام کرده ایم.

سرمربی تیم کشتی فرنگی افزود: اگرچه با جوانان در این رقابتها شرکت می کنیم اما چشم به قهرمانی و سکو هم داریم. به هر حال ما در دوره قبل قهرمان شده ایم و برای کسب عنوان قهرمانی به میدان می رویم.

بنا در خصوص وزن ۱۳۰ کیلوگرم گفت: ما در این وزن امین قاسمی را هم داریم اما اولویت ما برای اعزام کشتی گیر به رقابتهای گزینشی المپیک در قزاقستان، بشیر باباجان زاده خواهد بود.