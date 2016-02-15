حضور بانوان در حوزه علمیه ابهر باید تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر رحیمی قبل از ظهر دوشنبه در همایش حقوق شهروندی حوزه علمیه فاطمیه خواهران شهرستان ابهر، بر توسعه تلاش ها و تقویت هر چه بهتر علوم حوزوی در این شهرستان تاکید کرد.

وی با بیان اینکه حوزه های علمیه همیشه علمای پاکدامن و گرانقدری تربیت کرده اند، اظهار کرد: باید تلاش شود حوزه علمیه خواهران شهرستان ابهر به قوی ترین حوزه در بین حوزه های علمیه استان زنجان تبدیل شود.

امام جمعه ابهر تاکید کرد: باید علوم دینی و حوزوی در جامعه تقویت شود.

حجت الاسلام رحیمی به حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: بدون نظام حقوقی هرج و مرج در جامعه به وجود می آید.

وی با بیان اینکه توجه به حوزه های علمیه، توسعه فرهنگی استان را به دنبال دارد، گفت: دولت تدبیر و امید به ایجاد و توسعه فعالیت های حوزه های علمیه کمک کند.

امام جمعه ابهر از فعالیت پنج حوزه علمیه در شهرستان ابهر خبر داد و گفت: از این تعداد دو حوزه علیمه در ابهر، دو حوزه علمیه در هیدج فعال است که حوزه علمیه صائین قلعه نیز اخیرا افتتاح شده است.

حجت الاسلام رحیمی تصریح کرد: درحال حاضر فعالیت های فرهنگی و دینی در حوزه های علمیه استان زنجان با جدیت پیگیری می شود و استقبال خواهران و برادران هم از این حوزه ها بسیار عالی است.

وی افزود: حضور بانوان در حوزه های علمیه باعث ارتقای ارزش های دینی در خانواده ها می شود که باید حضور بانوان در حوزه های علمیه تقویت شود، خوشبختانه در شهرستان ابهر حضور بانوان در حوزه علمیه بسیار پر رنگ است.