منيره چراغي ، كارشناس ارشد فرهنگ و زبان‌هاي ايران باستان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در قم گفت: طي دو ماه بررسي در مناطق مختلف استان قم، گويش‌هاي متعددي شناسايي شده است.

وي افزود: اين بررسي در 160 روستا از 200 روستاي بالاي 10 خانوار استان قم انجام شده است و كار نمونه برداري گويشي از ساير روستا‌ها نيز به زودي انجام خواهد شد.

چراغي تعداد گويش‌هاي شناسايي شده در استان قم را 132 نمونه عنوان كرد و گفت: روستا‌هايي كه كار نمونه برداري گويشي هنوز در آنها به انجام نرسيده است مربوط به بخش جعفر‌آباد هستند كه اين روستا‌ها نيز در ادامه كار نمونه‌برداري مي‌شوند.

وي ادامه داد: با اتمام كار گرد‌آوري نمونه‌هاي گويشي استان قم اين نمونه‌ها در رايانه ثبت مي‌شود و پس از آوانگاري در نقشه پياده مي‌شود.

سرپرست پروژه گردآوري نمونه‌هاي گويش استان قم با اشاره به شيوه گردآوري نمونه‌هاي مختلف گويش در استان گفت: براي گردآوري نمونه يا نمونه‌هاي هر روستا پس از هماهنگي با فرمانداري و بخشداري، با مسؤولان شوراي روستا به گفتگو مي‌پرداختيم و ضمن تكميل يك پرسش‌نامه، با فردي كه شورا معرفي مي‌كرد مصاحبه كرده و بر روي نوار ضبط مي‌ شود.