پاکستان جنگنده های«اف۱۶» را در مبارزه علیه تروریستها بکار می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «نوای وقت»، با وجود مخالفت های مجلس سنای آمریکا در رابطه با فروش جنگنده های «اف ۱۶» به پاکستان، دولت اوباما توانست نظر مساعد نمایندگان مجلس سنا را بدست آورد و فروش این جنگنده ها به پاکستان به منظور مبارزه با تروریسم قطعی شد. در این میان هند سفیر آمریکا را در دهلی نو فرا خواند و مراتب اعتراض شدید خود را در رابطه با فروش این جنگنده ها از سوی آمریکا به پاکستان اعلام داشت.

«جان کربی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به اقدام هند در فرا خواندن سفیر آمریکا در دهلی نو گفت: اعتراض هند به فروش جنگنده های «اف۱۶» از سوی آمریکا به پاکستان بی اساس است. اسلام آباد این جنگنده ها را برای مبارزه با تروریستها بکار خواهد گرفت.

وی در ادامه افزود: برای مبارزه با تروریستهایی که در مناطق شمالی و قبیله نشین پاکستان پناه گرفته اند نیاز است در مبارزه با آنها از جنگنده استفاده شود. بعد از شروع عملیات «ضرب عضب» از سوی پاکستان تعداد تروریستها تا حدی کمتر شده است. با انجام این عملیات در منطقه امنیت پایداری شکل می گیرد.

از سویی «ریچارد راهول ورما» سفیر آمریکا در دهلی نو بیان کرد: گروههای تروریستی خطرناکی در پاکستان در حال فعالیت هستند و پاکستان باید بر علیه این تروریستها اقدامات موثری انجام دهد.

وی در ادامه افزود: فروش جنگنده های «اف ۱۶» بر اساس توافقنامه پیشین بین پاکستان و آمریکا صورت گرفته است. این توافقنامه سالها پیش امضا شده بود اما بدلیل مخالفت کنگره آمریکا به حالت تعلیق درآمده بود. آمریکا سالهاست در امور نظامی و غیر نظامی به پاکستان کمک می کند.