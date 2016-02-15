به گزارش خبرنگار مهر، ششمین روز از برگزاری سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر دوشنبه ۲۶ بهمن ماه با اجرای کنسرت ارکستر زهی به رهبری شهرداد روحانی در برج میلاد، اجرای چند گروه موسیقی نواحی و چند گروه از کشورهای دیگر همراه خواهد بود.

دوشنبه ۲۶ بهمن ساعت ۲۱ ارکستر زهی به رهبری شهرداد روحانی آهنگساز و نوازنده صاحب نام موسیقی که این روزها در تور کنسرت های شهرستان حضور دارد در مرکز همایش های برج میلاد میزبان علاقه مندان به موسیقی است.

در تالار رودکی ساعت ۱۸:۱۵ دوئت زهی ستاره بهشتی ویولا و پانیذ فریوسفی ویولن قطعه‌هایی از شاهین فرهت، صنم قره چه داغی، علی رادمان، هرمز فرهت، محمدرضا تفضلی، امین هنرمند، مهرداد پاکباز، علی بیرنگ را برای مخاطبان اجرا می کنند.

گروه «گردون» با هنرمندی شربل روحانا و آزاد میرزاپور نیز ساعت ۲۱ تازه ترین کنسرت خود را برگزار می کند. در این برنامه قطعه های «ز حوالی نوا تا کرانه های صبا»، «تکنوازی بربت»، «آیوا»، «پرومس» و «کرانه های صبا» اجرا می شود. این در حالی است که بعد از پایان این کنسرت گروه «دیوانا» از راجستان کنسرت خود را در همین تالار برای علاقه مندان اجرا خواهد کرد.

در تالار وحدت ساعت ۱۸:۱۵ گروه موسیقی «راز و نیاز» به سرپرستی و خوانندگی سالار عقیلی کنسرتی را برگزار می کند. در ساعت ۲۱ نیز گروه «کمانه» از کشور پرتغال با هنرمندی کمانه و همراهی جوزه مانوئل نتو، کارلوس مانوئل و پائولو پاز کنسرتی در سبک موسیقی فادو این کشور را به مخاطبان ارائه می دهد.

در فرهنگسرای نیاوران و در بخش موسیقی نواحی ساعت ۱۸:۱۵ گروه موسیقی «عاشیقلار میشو» از آذربایجان کنسرت را برگزار می کند. این کنسرت نیز بر اساس داستان ها و ترانه های قدیمی عاشیق های منطقه آذربایجان برگزار می شود که عاشیق احد ملکی همراه با یکی از عاشیق های مطرح به اجرای رپرتوار عاشیق های آذربایجان می پردازد. این کنسرت در برگیرنده روایت های جالبی از موسیقی منطقه آذربایجان است که همچون کنسرت های دیگر بخش موسیقی نواحی در بخش اول پژوهشی و در بخش دوم اجرای قطعات مختلف را در برمی گیرد. ساعت ۲۱ هم گروه «ساحل مکران» از بلوچستان کنسرت خود را با روایت موسیقایی داستان های خنایی بلوچ برگزار می کند.