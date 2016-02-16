محمد رضا آقاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی استان زنجان طی ۱۰ ماه سال جاری اشاره کرد و افزود: طی این بازه زمانی بیش از ۶۵ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی استان انجام شده است.

وی اظهار کرد: ۷۹ درصد از ترددها را وسایل نقلیه سبک و ۲۱ درصد را وسایل نقلیه سنگین به خود اختصاص داده اند.

معاون سازمان حمل ونقل و پایانه های استان زنجان گفت: بیشترین تردد در این بازه زمانی مربوط به آزاد راه زنجان به قزوین بوده و کمترین تردد مربوط به محور زنجان به دندی و تکاب بوده است.

آقاخانی افزود: محور زنجان به قزوین با بیش از ۴۳ هزار و ۶۶۰ فقره بیشترین تردد و زنجان به دندی و تکاب با ۳۹ هزار و ۴۹۳ تردد کمترین تردد در ۱۰ ماه سال جاری را به خود اختصاص داده است.

وی به بحث تخلفات در محورهای مواصلاتی استان زنجان طی ۱۰ ماه سالجاری اشاره کرد و گفت: در این میان سرعت غیر مجاز ۱۸ درصد و عدم رعایت فاصله طولی ۱۵ درصد بوده که این امر بیشترین تخلفات را در این بازه به خود اختصاص داده است.

معاون سازمان حمل و نقل پایانه های استان زنجان گفت: با توجه به اینکه دوربین های سرعت سنج تخلفات را آنلاین ثبت می کنند این امر باعث شده که رانندگان آستانه دقت خود در رانندگی را افزایش دهند و هیچ گونه مورد اعتراض به میزان تخلفات از سوی رانندگان نباشد.

آقاخانی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۴۶ دستگاه تردد شمار در محورهای مواصلاتی استان زنجان نصب بود، تصریح کرد: در حال حاضر تعداد این دستگاه های تردد شمار در سالجاری به ۵۴ دستگاه رسیده است.

وی تصریح کرد: طی ۱۰ ماه سال جاری سرعت غیر مجاز با ۱۱ میلیون و ۳۸۶ هزار و ۸۲ فقره بیشترین تخلفات را به خود اختصاص داده است.