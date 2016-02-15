پایان بخش تلفیقی و راک/ «اشگواری» جای «تندر» آمد

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته ۲۵ بهمن ماه، بخش موسیقی تلفیقی و راک سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر با اجرای گروه «دگردیس» و ماکان اشگواری به کار خود پایان داد.

فرشاد رمضانی خواننده گروه «دگردیس» بعد از اجرای قطعات «آفتاب می شود»، «بعدها»، «بانوی برفی» و «خاکستر» به حاضران خوشامد گفت و بیان کرد: خوشحالم بعد از ۱۳ سال تلاش ۲ سال پیش آلبوم «دگردیس» منتشر شد و امروز توانستیم در جشنواره موسیقی فجر حضور داشته باشیم.

وی در معرفی اعضای گروه خود گفت: بصیر فقیه نصیری نوازنده پیانو و کیبورد، سهیل فقیه نصیری نوازنده گیتار الکتریک، سیاوش امامی کیبورد، امیرعلی طاهری درامز و فرشاد رضایی نوازنده گیتار باس است. قرار بود آرش احمدی هم امشب همراه ما باشد اما به خاطر آسیب دیدگی دستش کیانوش ایرجی در نواختن گیتار به ما پیوست.

کیوان شکوه و جمعی از نسل قدیم فعالان موسیقی راک ایران نیز مهمان این اجرا بودند.

در بخش دیگر اجرای شب گذشته که قرار بود گروه «تندر» روی صحنه برود ساعاتی قبل از آغاز حضورشان لغو شد و ماکان اشگواری که ۲۴ بهمن نیز در این سال اجرا داشت بار دیگر روی صحنه آمد و گفت: خوشحالم امشب شاهد هنرنمایی یک گروه راک بودم و ناراحتم از اینکه «تندر» اجرایش لغو شد. امیدوارم بعد از این هیچ کنسرتی از اجرا دور نماند.

اشگواری در دومین شب اجرای خود قطعاتی تازه از آلبومی که به زودی رونمایی می کند با نام های «دور»، «هوس است» «همیشه»، «شب گریه» «بدو بدو» اجرا کرد و از کارهای گذشته خود «بانوی گیسو حنایی» را خواند.

پس اجرای گروه «دگردیس» و ماکان اشگواری، در آخرین ساعت از بخش موسیقی تلفیقی و راک فرهنگسرای ارسباران «بمرانی» و گروه «شهریار مسرور» روی صحنه رفتند.