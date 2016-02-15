ظریف امروز در «اگمونت» از آینده روابط ایران و اروپا می گوید

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بروکسل، محمد جواد ظریف که شب گذشته برای دیداری ۲ جانبه به بلژیک سفر کرده قرار است عصر امروز در موسسه «اگمونت» (The Royal Institute for International Relations) سخنرانی کند. آینده روابط ایران و اتحادیه اروپا موضوع سخنرانی وزیر خارجه کشورمان است. این موسسه در کاخی باستانی به همین نام واقع شده و محل بسیاری از نشست های سیاسی و بین المللی مهم در بلژیک است.

اگرچه علی الظاهر اگمونت یک موسسه مطالعاتی مستقل در بلژیک است، ولی عملا وابسته به وزارت امور خارجه این کشور و محل آن نیز در مجموعه ساختمان های وزارت خارجه می باشد. رئیس فعلی آن مارک اوت است که در اوت ۲۰۱۴ به این سمت منصوب شد و در واقع مشاور وزیر خارجه محسوب می شود. وی قبلا مدیر بخش برنامه ریزی سیاسی وزارت خارجه بلژیک بوده است. اختن قائم مقام وزارت خارجه نیز معاون هیات امناء این موسسه می باشد.

این موسسه یکی از مراکز مهم برگزاری سمینارها و کنفرانس های مربوط به روابط بین الملل بوده و دارای تحلیل های تولید شده توسط حدود ۳۰ کارشناس ارشد و محقق شاغل در آن می باشد.

برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت در بلژیک و یا در کشورهای خارجی پیرامون مباحث اتحادیه اروپا و صلح و امنیت بین المللی برای دیپلمات ها، از دیگر فعالیت های موسسه اگمونت می باشد.

گفتنی است برای سخنرانی وزیر امور خارجه کشورمان در اگمونت، این موسسه از چندی قبل اطلاعیه ای را در سایت خود قرار داد و چون در فاصله بیش از یک هفته به زمان سخنرانی، تعداد ثبت نام کنندگان به ۲۷۰ نفر رسید، با توجه به عدم گنجایش سالن، روند ثبت نام را متوقف نمود.