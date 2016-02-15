تازه ترین آمار شرکت در کنکور ۹۵/ چهارشنبه آخرین فرصت ثبت نام

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام برای شرکت در آزمون سراسری سال ۹۵ از طریق شبکه اینترنتی سازمان سنجش sanjesh.org تا روز چهارشنبه ۲۸ بهمن ماه ادامه دارد.

وی تاکید کرد: آزمون سراسری سال ۹۵ به منظور پذیرش دانشجو در دوره های روزانه، شبانه، نیمه حضوری، مجازی و پردیس های خودگردان و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی و همچنین کد رشته های تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد برگزار می شود.

توکلی یادآور شد: آزمون سراسری سال ۹۵ در صبح و بعد از ظهر روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۴ و ۲۵ تیرماه ۹۵ در حوزه های امتحانی مربوط برگزار می شود و کارنامه در دهه دوم مردادماه منتشر می شود.

وی خاطرنشان کرد: کارت شرکت در آزمون تمامی داوطلبان از روز یکشنبه ۲۰ تیر تا چهارشنبه ۲۳ تیرماه بر روی سایت سازمان سنجش قرار خواهد گرفت. داوطلبانی که در دو یا سه گروه آزمایشی داوطلب شده اند در زمان دریافت کارت باید بر حسب مورد کارت های گروه آزمایشی دوم و یا گروه آزمایشی دوم و سوم را دریافت کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش افزود: پرداخت هزینه ثبت‌نام به صورت اینترنتی صورت می گیرد. داوطلبان لازم است به وسیله کارت‌های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آن‌ها فعال است با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و پرداخت مبلغ ۱۸۰.۰۰۰ ريال (۱۸ هزار تومان) به عنوان وجه ثبت‌نام شرکت در پذیرش، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

توکلی گفت: دارندگان دیپلم نظام قدیم (بدون توجه به نوع دیپلم)، دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی و یا فارغ التحصیلان پیش دانشگاهی (بدون توجه به نوع مدرک پیش دانشگاهی) می توانند بر اساس رشته های تحصیلی مورد علاقه خود متقاضی یکی از گروه های آزمایشی ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجی شوند.

وی افزود: داوطلبان علاقمند به شرکت در رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور و دانشگاه های غیر دولتی باید نسبت به پرداخت مبلغ ۹۲ هزار ريال دیگر به عنوان وجه ثبت نام از طریق سایت سازمان سجش اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: در آزمون سراسری سال ۹۵ همانند سال گذشته به هر یک از داوطلبان گروه های آزمایشی ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی اجازه داده شده است که علاوه بر گروه آزمایشی خود در گروه های زبان های خارجی و هنر هم شرکت کنند.