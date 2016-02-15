لهستان به جنگ داعش نمی رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، « آندری دودا» با اعلام این خبر افزود: بر خلاف آنچه که وزیر دفاع اعلام کرده لهستان برنامه ای برای پیوستن به ائتلاف ضد داعش در دست ندارد.



رئیس جمهوری لهستان در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر برنامه ای برای اعزام نیروی نظامی برای مقابله با داعش نداریم و اگر بنا به اتخاذ چنین تصمیمی باشد در نشست ناتو مطرح میکنیم.



وی همچنین گفت: باید به یاد داشته باشیم که ما عضو ناتو هستیم و باید به چارچوب های تعیین شده آن احترام بگذاریم .

رئیس جمهور لهستان اظهار داشت: شاید به دنبال حضور دائمی نیروها و تجهیزات ناتو در لهستان باشم ولی این مسئله نیز می تواند ماهیت چرخشی داشته باشد.