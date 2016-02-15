۲۶ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۵۳

لهستان به جنگ داعش نمی رود

رئیس جمهوری لهستان از عدم اعزام نیرو از سوی این کشور برای مبارزه با داعش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، « آندری دودا» با اعلام این خبر افزود: بر خلاف آنچه که وزیر دفاع اعلام کرده لهستان برنامه ای برای پیوستن به ائتلاف ضد داعش در دست ندارد.

رئیس جمهوری لهستان در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر برنامه ای برای اعزام نیروی نظامی برای مقابله با داعش نداریم و اگر بنا به اتخاذ چنین تصمیمی باشد در نشست ناتو مطرح میکنیم.

وی همچنین گفت: باید به یاد داشته باشیم که ما عضو ناتو هستیم و باید به چارچوب های تعیین شده آن احترام بگذاریم .

رئیس جمهور لهستان اظهار داشت: شاید به دنبال حضور دائمی نیروها و تجهیزات ناتو در لهستان باشم ولی این مسئله نیز می تواند ماهیت چرخشی داشته باشد.

شقایق لامع زاده

