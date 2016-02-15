آسیه محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جشنواره مبتکرین، ممتازین و فعالیت‌های برتر علمی بسیج دانشجویی ویژه دانشجویان بسیجی و هسته‌های علمی حوزه‌ها و پایگاه‌های بسیج دانشجویی دهم اسفندماه امسال برگزار می‌شود.

وی گفت: شرکت کنندگان در این جشنواره موضوعات جشنواره را در دو بخش گروهی و فردی ارائه می‌دهند.

محمدی افزود: برنامه‌های دانشگاهی گفتمان ساز تخصصی، کرسی‌های آزاد اندیشی در موضوعات تخصصی، بازدیدهای تخصصی و هدفمند علمی بیانیه و نامه‌های رسانه‌ای شده تخصصی، سایت‌ها و وبلاگ‌های تخصصی علمی و نشریات دانشجویی از موضوعات جشنواره در بخش گروهی است.

وی اظهار کرد: تالیفات علمی، مقالات علمی، اختراعات و ابتکارات علمی، پایان نامه‌ها، پروژه‌ها و طرح‌های پژوهشی که در راستای حل یکی از مشکلات استان یا کشور ارائه شده باشد از موضوعات این جشنواره در بخش فردی است.

محمدی مهلت ارسال آثار به جشنواره را تا پایان بهمن ماه جاری و زمان برگزاری جشنواره را نیز دهم اسفند امسال اعلام کرد.

وی گفت: علاقه مندان می‌توانند آثار خود را به آدرس الکترونیکی basij.elmei@chmail.ir ارسال و جهت تحویل فرم ثبت نام و مدارک به دفاتر بسیج دانشجویی در دانشگاه‌ها مراجعه کنند.

محمدی افزود: دبیرخانه جشنواره نیز بجنورد، کوی جانبازان، انتهای بلوار سعدی، جنب آموزشکده انقلاب، معاونت علمی پژوهشی ناحیه بسیج دانشجویی خراسان شمالی است.

مدیریت علمی پژوهشی بسیج دانشجویی خراسان شمالی گفت: علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره‌های ۰۹۱۵۹۷۷۹۵۸۸ و ۰۵۸۳۲۲۹۶۷۳۶ تماس بگیرند.