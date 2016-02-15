قیمت جهانی نفت کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری رویترز، قیمت جهانی نفت در اولین ساعات معاملات آتی روز دوشنبه به دلیل تقویت دلار آمریکا و تاثیر آن بر روی بهای طلای سیاه روند نزولی به خود گرفت، این در حالی است که رسیدن به اجماع بر سر کاهش تولید نفت توسط اعضای اوپک در حال قوت گرفتن است و وزیر نفت نیجریه اعلام کرد، قرار است با همتای سعودی و قطری خود مذاکراتی را در این راستا انجام دهد.

در همین حال، قیمت نفت دریای برنت برای تحویل در ماه آوریل با ۴۵ سنت کاهش به رقم ۳۲ دلار و ۹۱ سنت در برابر هر بشکه معامله شد، ضمن اینکه قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا برای تحویل در ماه مارس با ۳۷ سنت کاهش به رقم ۲۹ دلار و ۷ سنت به ازای هر بشکه معامله شد.

همچنین تحلیگران بر این باور هستند که انتشار آمار ضعیف اقتصادی چین و ژاپن از جمله عوامل روند کاهش قیمت نفت به حساب می‌آید.