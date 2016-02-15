«قندون جهیزیه» به شبکه نمایش خانگی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «قندون جهیزیه» به کارگردانی علی ملاقلی پور از صبح روز سه شنبه ۲۷ بهمن ماه توسط موسسه هنرهای تصویری سوره با مدیریت سعید خندق آبادی در شبکه نمایش خانگی منتشر و توزیع می شود.

فیلم سینمایی «قندون جهیزیه» نخستین تجربه فیلمسازی علی ملاقلی پور است. این فیلم در ژانر سینمای اجتماعی با رنگ مایه طنز ساخته شده و علی ملاقلی پور سیمرغ استعداد جوان سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر را نیز دریافت کرد.

در این فیلم سینمایی صابر ابر، نگار جواهریان، اکبرعبدی، افسانه چهره آزاد، مصطفی ساسانی، حسن عباسی بازی می کنند.

فیلم «قندون جهیزیه» داستان زن و شوهری به نام عطا و معصومه است که در خانه مستاجری زندگی می کنند و زمان تخلیه خانه اجاره ای فرا رسیده است اما عطا با توجه به بی پولی می خواهد موعد اجاره خود را تمدید کند.

دی وی دی فیلم سینمایی «قندون جهیزیه» شامل پشت صحنه، گالری عکس های فیلم است که به زودی در شبکه نمایش خانگی توزیع می شود.