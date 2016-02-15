هتک حرمت مجدد شهرک نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، شهرک نشینان رژیم صهیونیستی همچنان به سریال هتک حرمت های خود به مسجدالاقصی ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، نظامیان رژیم صهیونیستی با اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در اطراف مسجدالاقصی، راه ورود شهرک نشینان به این مسجد را هموار کردند.

به دنبال ورود شهرک نشینان به داخل صحن های مسجدالاقصی، درگیری شدیدی میان فلسطینیان و نظامیان صهیونیست درگرفت.

شاهدان عینی از بازداشت چند جوان فلسطینی حاضر در مسجدالاقصی توسط نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی خبر می دهند.

رسانه های فلسطینی اعلام کردند شهرک نشینیان با هدف ایجاد هرج و مرج در سرزمین های اشغالی و به راه انداختن درگیری با فلسطینیان دست به این اقدام زدند.

خبر دیگر اینکه کشاورزان فلسطینی ساکن منطقه «خانیونس» در نوار غزه هدف تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی قرار گرفتند.