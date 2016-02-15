جشنی که حاصل تهاجم فرهنگی در قشر مرفه‌ است/اصفهان در معرض خطر

خبرگزاری مهر، گروه استانها – عاطفه قلع ریز: جشن طلاق مثل هر مد دیگری که حاصل تهاجم فرهنگی است به طبقات مرفه و خود باخته ایران رخنه کرده است و گرچه به قول صاحبنظران هنوز این پدیده اجتماعی در دیگر کلان شهر ها شایع نشده است اما خطر فرهنگی آن وجود دارد.
باوجودی که هنوز بسیاری از کارشناسان جشن طلاق را یک غربزدگی در بین برخی از متمولین و ثروتمندان بیدرد بهویژه در پایتخت میدانند و معتقدند این پدیده هنوز به اصفهان رخنه نکرده است اما نگرانیها از بابت سرایت مدهای منفی و متناقض با عرف در شهرهایی مانند اصفهان نیز وجود دارد.
جشن طلاق همزاد ازدواج سفید
کورش محمدی، آسیبشناس اجتماعی، که جشن طلاق را زندگی مجردی در عین تأهل میداند، افزود: جشن طلاق همزاد ازدواج سفید است.
اضافه کرد: جشن طلاق را بیشتر در بین اقشار متوسط رو به بالا و ثروتمندان خود باخته میتوان مشاهده کرد و بهصورت محدود در شهر اصفهان نیز وجود دارد اما هنوز در اعداد و ارقام به تهران نرسیده است.
وی با اعلام مطالب فوق به خبرنگار مهر میگوید: افرادی که تن به جشن طلاق میدهند درواقع با جشن گرفتن، مجرد شدن خود را به میهمانان اعلام میکنند.
این آسیبشناس اجتماعی بابیان اینکه اگرچه خود طلاق یکراه گریز و اساسی برونرفت از بحران یک زندگی زناشویی نامناسب است اما جشن طلاق پایان نامتناسبی برای یک زندگی مشترک است، ادامه داد: جشن طلاق یک رفتار وارداتی و مبتنی بر فرهنگ مدرنیته غرب است و از طریق شبکههای ماهوارهای به زندگی امروزی رخنه کرده است.
در همین رابطه هم مدیرکل ثبتاحوال استان اصفهان اعتقاد دارد؛ تعداد جشنهای طلاق مساوی آمار طلاق نیست.
توریج حاج رحیمیان از رشد آمار طلاق در اصفهان نسبت به نرخ ازدواج خبر داد و اعلام کرد: بر اساس آخرین آمار استان اصفهان در یکسوم از سال جاری با افزایش ۳۰.۱۱ درصدی آمار طلاق و ۱۰.۴۴ درصدی ازدواج مواجه بوده است که اگر همین روند را در دوسوم دیگر امسال تخمین بزنیم بهطورقطع با فاجعه ازهمگسیختگی زندگیها مواجه می شویم.
مدیرکل ثبتاحوال استان اصفهان بابیان اینکه بیشترین فراوانی ازدواج و طلاق استان اصفهان نسبت به جمعیت در شهرستان اصفهان وجود دارد، ابراز داشت: پس از اصفهان، نجفآباد بیشترین آمار طلاق و کاشان بیشترین آمار ازدواج را دارد.
وی همچنین از رشد هفتدرصدی آمار ازدواج و رشد ۲۵ درصدی آمار طلاق در نیمه اول امسال به نسبت سال گذشته خبر داد .
اگرچه جشن طلاق عمر زیادی ندارد و در سه تا پنج سال اخیر در بخشهایی از شهر تهران شاهد آن بودهایم اما همین پدیده نوظهور اجتماعی میتواند در ترویج طلاق بهصورت یکخرده فرهنگ مؤثر و خطرآفرین باشد.
کورش محمدی، آسیبشناس اجتماعی ضمن تائید این مطالب اظهار داشت: در حال حاضر خوشبختانه جشن طلاق در همه جوامع شهری رخنه نکرده اما میتواند مثل هر آیتم تهاجم فرهنگی دیگری اگر چارهای برای آن نیندیشیم اول کلانشهرها و سپس تمام طبقات مردمی را در برگیرد.
وی با اعلام اینکه جشن طلاق انتقال فرهنگی نیست بلکه یک تهاجم فرهنگی است، گفت: در تهاجم فرهنگی با عناصر ضد فرهنگی روبرو هستیم و حتی خود غرب هم زیر بار آن نمیرود و اگر امروز شاهد این تهاجم فرهنگی در ایران هستیم به خاطر خلأهایی است که در زندگیهای خانوادگی و اجتماعی ما وجود دارد.
یکی از امتیازهایی که اصفهانیها از آن برخوردارند، حفظ فرهنگ بومی مردم است که همین مسئله سبب شده تا این شهر از تهاجمات فرهنگی مصون بماند این آسیبشناس اجتماعی با اظهار اینکه جشن طلاق در طبقات متوسط به پائین وجود ندارد چراکه دغدغه اصلی و مهم آنها معیشت بوده و پایبند به مسائل دینی و مذهبی هستند، ادامه داد: اگر در حال حاضر برخی افراد غربزده بدون اندیشیدن به نتایج آن حمایت میکنند، به دلیل دینگریزی برخی در جامعه و جدا شدن از ارزشهای دینی است.
وی با اشاره به اینکه اصفهان به دلیل پررنگ بودن فرهنگ بومی بسیار کم شاهد این پدیده بوده است، اضافه کرد: اگر امروز با رشد طلاق مواجهیم درنتیجه مشکلات ارتباطی و عمدتاً عدم شناخت و به کار نبردن اصول صحیح ارتباطی و آشنا نبودن زوجین به مهارتهای ارتباط زناشویی است.
اصفهان بیشتر شاهد انحرافات اخلاقی است تا تهاجمات فرهنگی
محمدی با اشاره به اینکه در اصفهان روابط سنتی بین خانوادهها همچنان برقرار است و هنوز از باورهای سنتی تبعیت میکنند، گفت: اما در تهران با پدیده مهاجرپذیری مواجهیم بهطوریکه فرهنگ غالب تهرانی دیگر وجود ندارد و فرهنگ در این شهر متشکل از تمام اقشار و سنتهای مختلف است و یک فرهنگ واحد حاکمیت ندارد.
جشن طلاق در اصفهان فراگیر نشده است و این معضل بیشتر در بین برخی از اقشار مرفه تهران مشاهده میشود
محمدی با اشاره به اینکه در اصفهان به جهت بافت سنتی آسیبهای خاص این شهر وجود دارد، افزود: آسیبهایی همچون انحراف اخلاقی مثل بزهکاری و اعتیاد در این شهر مشاهده میشود اما کمتر تحت تأثیر تهاجمات فرهنگی همچون جشن طلاق قرار میگیرند.
وی اعلام کرد: عمدتاً خرده فرهنگ های مدرن مثل جشن طلاق از طریق کانالهای ارتباطی بهصورت مجازی به شهری مثل اصفهان رخنه میکند.
جشن طلاق مانند جشن گرفتن برای ورشکستگی است
دبیر کارگروه مبلغین تخصصی خانواده دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان نیز در این ارتباط به مهر گفت: امروزه در حالی در بین برخی از غربزدگان جشن طلاق برپا میشود و این الگوی غربی را ترویج میدهند که این امر بافرهنگ ایرانی همخوانی ندارد.
وی بابیان اینکه جشن طلاق در اصفهان فراگیر نشده است، گفت: این معضل بیشتر در بین برخی از اقشار مرفه تهران مشاهده میشود.
علی صغیرا با اشاره به اینکه جشن طلاق مانند این است که برای ورشکستگی جشن بگیریم، اظهار داشت: این مسئله بدان معناست که بهجای اینکه بپردازیم چه عواملی سبب ناکامی در زندگی زناشویی شده به خاطر جدایی جشن و سرور برپا کنیم.
وی بابیان اینکه طلاق آسیبهای اجتماعی بسیاری را به دنبال دارد، گفت: بسیاری از زنان بعد از طلاق اقدام به خودکشی میکنند.
دبیر کارگروه مبلغین تخصصی خانواده دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان افزود: همچنین اختلالات شخصیتی در فرزندان طلاق بیش از فرزندان یتیم است.
وی به روند رو به افزایش افسردگی، اضطراب، استرس، اختلالات شخصیتی در زنان مطلقه اشاره و بابیان اینکه ۹۰ درصد زنان پس از طلاق پشیمان میشوند، گفت: براثر طلاق آسیبهای روحی در این دسته از زنان بیش از زنان بیوه است.
۴۰ تفاوت روحی بین زن و مرد وجود دارد
وی جشن طلاق را یک مد و فرهنگ غربی دانست، افزود: در حال حاضر به علت سست شدن نظام خانواده و وجود هزاران شبکه ماهوارهای شاهد تهاجم فرهنگی و ویرانه شدن کاشانه خانوادههای ایرانی هستیم.
صغیرا در پاسخ به اینکه آیا فکر نمیکنید کمکاری نهادهای فرهنگی هم در این تهاجم فرهنگی و رفتن مردم به سمت مدگرایی نقش داشته است، اعلام کرد: بهطوری قطع این مسئله امری انکارناپذیر است.
بیشتر از اینکه جشن طلاق نیاز به پیشگیری و اقدامات سلبی داشته باشد، این تحکیم زندگی مطلوب اسلام و فرهنگ ایرانی است که نیاز به راهکارهای تشویقی دارد وی با اشاره به اینکه بیش از ۴۰ تفاوت روحی بین زن و مرد وجود دارد و لازم که زن و شوهر بتوانند بین هم تفاهم ایجاد کنند، به خانوادهها توصیه کرد: اگر زن و شوهر با یکدیگر تطابق شخصیتی ندارند، تفاهم ایجاد کنند، اگر تفاهم ندارند توافق ایجاد کنند و اگر توافق نکرده و نتوانستند بامهارت حل مسئله و بحران مشکل را حل کنند، تحمل کنند.
سست شدن نظام خانواده که طی چند سال اخیر گریبان گیر ایران شده درحالی است که هرروز با یک مدل از تهاجم فرهنگی ازجمله ازدواج سفید، جشن طلاق و غیره مواجه میشویم. با پیگیری نظر کارشناسان مقصر اصلی شبکههای ماهوارهای شناخته میشود اما آیا ما نیز در کشور خود و از سوی نهادهای برنامهریز و فرهنگی، برنامههای فرهنگی قویای اجرایی کردیم و فرهنگ اصیل یک خانواده اسلامی را خوب نهادینه ساختهایم تا به تحکیم بنیان خانواده کمک شده باشد.
تحکیم زندگی مطلوب اسلام و فرهنگ ایرانی نیاز به راهکارهای تشویقی دارد و در این راستا میتوان گفت تاکنون نهادهای فرهنگی تنها به برگزاری چندین همایش فرمایشی و سطحی بسنده کردهاند و حقوق مردم در رابطه با نهادهای مرتبط نادیده گرفتهشده که متأسفانه نتیجه این بیتوجهی، هجوم بیامان خردهفرهنگهای بیربط به فرهنگ ایرانی و اسلامی است.
