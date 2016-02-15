دانشگاه چمران مرکز اصلی تصمیم سازی در خوزستان است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن مقتدایی پیش از ظهر امروز دوشنبه در آئین شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار کرد: به دست اندرکاران این برنامه که این مناسبت را بهانه قرار داده و باعث شدند تا از پیشکسوتان تقدیر شده و افتخارات آفریده شده از گذشته تا به حال پاس داشته شود، تشکر می کنم.

وی افزود: استان خوزستان بر توسعه منطقه تاثیر مثبتی داشته و خدمات دانشگاه شهید چمران نیز به عنوان یک قطب علمی در منطقه در این تأایرگذاری سهیم است.

استاندار خوزستان تصریح کرد: دانشگاه شهید چمران اهواز در توسعه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مدیریتی و فرهنگی استان نقش ویژه ای را ایفا کرده است.

مقتدایی با اشاره به اینکه این دانشگاه یکی از مراکز اصلی برای تصمیم سازی و هدایت افراد تصمیم گیرنده است، بیان کرد: دانشگاه شهید چمران در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نیز نقش بسیار پررنگی داشت.

وی عنوان کرد: تمامی فارغ التحصیلان دانشگاه شهید چمران قابل تحسین هستند و در کنار آن نیز نباید دانشگاه کشاورزی رامین را فراموش کنیم. این دانشگاه نیز همانند دانشگاه چمران فعالیت های علمی قابل توجه و درخشانی را انجام داده اند.

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز نیز در این آئین گفت: تلاش های علمی این دانشگاه را نمی توان در توسعه علمی منطقه جنوب غرب کشور نادیده گرفته و یا آن را بی تأثیر دانست.

غلامحسین خواجه ادامه داد: میهن ایران اسلامی همواره کانون دانش دوستی و خردورزی بوده و همواره در بخش های علمی جهانی ایرانیان نقش بی بدیلی را در خردورزی های علمی داشته است.