به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رستمی صبح امروز در شصتمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با اشاره به گزارش استاندار زنجان، در ابتدای نشست افزود: استان زنجان بر اساس ارزیابی های صورت گرفته، رتبه سوم کشور را در حوزه فعالیت های جوانان به خود اختصاص داده است.

وی افزود: مشاهده می شود برخی دستگاه ها در پذیرش مسئولیت بخشی و فرابخشی حوزه جوانان اهتمام کافی ندارند.

وی با اشاره به سخنان مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان در خصوص لزوم تفکیک بخش جوانان از ورزش گفت: تفکیک جوانان از وزارت ورزش، در دستور کار وزیر قرار داشت و پیگیری های لازم هم انجام شد تا تکلیف ساختار جوانان مشخص شود. اما در دولت، نظرات کارشناسی مخالف تفکیک بود.

ادامه داد: مصوبات ستاد ملی ساماندهی امور جوانان در شورای عالی جوانان در صورت نیاز تصویب می شود و ستاد ساماندهی به صورت بخشی عمل نمی کند.

وی با اشاره به گزارش یک درصد هزینه کرد دستگاه ها در حوزه ورزش و جوانان اضافه کرد: انتظار داریم دستگاه ها گزارش هزینه کرد یک درصد از اعتبارات خود را در حوزه ورزش و جوانان به ستاد ملی ساماندهی ارائه کنند و همچنین کمیته سه نفره برای پیش بینی هزینه کرد در دستگاه ها ایجاد شود.

وی ادامه داد: هزینه کرد یک درصد باید در استانها هم پیگیری شود. از اعضای ستاد دعوت می کنیم کارگروهی برای اختصاص این بودجه تشکیل دهند و وزارت کشور هم پیگیر هزینه‌کرد استانی خواهد شد.

معاون ساماندهی امور جوانان با بیان اینکه نخستین سند ملی در حوزه جوانان در چند ماه گذشته اصلاح و تنظیم شده است، گفت: برنامه شناسایی، تقویت و توسعه سازمان های مردم نهاد جوانان و سمن های مرتبط با جوانان به عنوان نخستین سند ملی حوزه جوانان، امروز ارائه می شود.

وی با بیان اینکه پیش‌نویس این سند در دولت اصلاحات تنظیم شده بود، گفت: این سند نیاز به بازنگری داشت و امروز آماده شده است تا برای تصویب به شورای عالی جوانان برود. در ۱۰ جلسه گذشته، در کمیسیون های تخصصی ستاد ساماندهی امور جوانان، موفق شدیم پیش‌نویس این سند را که در شورای عالی جوانان بلاتکلیف مانده بود، مشخص کنیم و امروز این پیش‌نویس آماده ارائه به شورای‌عالی جوانان است.