کاندیداهای شورای ائتلاف اصولگرایان کرمان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای ائتلاف اصولگرایان استان کرمان با صدور بیانیه ای کاندیداهای خود در هفت حوزه انتخابیه این استان را معرفی کرد.

متن این بیانیه بدین شرح است: شورای ائتلاف اصولگرایان استان کرمان به فضل پروردگار و عنایت خاصه حضرت ولی عصر (عج) و هدایت‌های داهیانه مقام معظم رهبری پس از چند جلسه بحث و بررسی و با توجه به نظر شورای اصولگرایان شهرستان‌ها و مذاکره با تعدادی از داوطلبان اصولگرای حوزه‌های انتخابیه استان کرمان به منظور ایجاد وحدت بیشتر، ضمن احترام کامل به همه داوطلبان نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و تقدیر و تشکر از همراهی و همدلی وحدت‌آفرین و اصولگرایانه تعدادی از داوطلبان اصولگرا نظر نهایی و کاندیدای منتخب خود را اعلام می‌کند.

این شورا باور دارد که با حضور همیشگی و حماسه‌ساز امت حزب‌الله و انتخاب هوشمندانه انقلابی‌ها و پیروان واقعی ولایت در این برهه حساس شاهد شکل‌گیری مجلسی انقلابی، متعهد، متخصص، کارآمد و ولایت‌مدار هستیم.

در حوزه انتخابیه بافت، ارزوییه و رابر علیرضا منظری‌توکلی، حوزه انتخابیه بم، ریگان، فهرج و نرماشیر حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی، حوزه انتخابیه رفسنجان و انار سیدمحمد حسینی، حوزه انتخابیه زرند و کوهبنان حسن رحمانی، حوزه انتخابیه شهربابک حسین فتاحی و حوزه انتخابیه کرمان و راور محمدمهدی زاهدی و محمدرضا پورابراهیمی به عنوان کاندیداهای ائتلاف اصولگرایان استان کرمان معرفی‌ می‌شوند.

به زودی کاندیداهای ائتلاف اصولگرایان در حوزه‌های انتخابیه سیرجان و بردسیر، کهنوج، منوجان، قلعه‌گنج، رودبار جنوب و فاریاب و همچنین جیرفت و عنبرآباد اعلام می‌شود.