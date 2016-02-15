اتصال ریلی چین به اروپا از مسیر ایران

به گزارش خبرنگار مهر، محسن پورسید آقایی در مراسم ورود قطار پکن به ایستگاه راه آهن تهران گفت: احیای جاده ابریشم موضوعی است که کشورهای مسیر این جاده در حال انجام آن هستند.

وی با بیان اینکه رسیدن این قطار به تهران از پکن در کمتر از ۱۴ روز امری بی سابقه بوده است، افزود: این قطار روزانه به طور متوسط ۷۰۰ کیلومتر مسیر را طی کرده که از سرعت کامیون و حمل و نقل جاده ای بیشتر است.

مدیر عامل شرکت راه آهن با اشاره به اینکه با مقایسه با مسیر حمل و نقل دریایی مدت زمان ۳۰ روز صرفه جویی زمان داشتیم، اظهار داشت: آنچه جاده ابریشم به عنوان مسیر اصلی ترانزیت و تبادل فرهنگ را از دیگر جاده‌های رقیب متمایز می‌کند، کاهش مدت زمان سفر است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: براساس برنامه ریزی، ادامه مسیر ریلی جاده ابریشم به اروپا متصل می‌شود و بدین طریق چین و بندر شانگهای از طریق ایران به اروپا متصل خواهد شد.

پورسید آقایی افزود: در مسیرهای ترانزیتی موضوع زمان اهمیت زیادی دارد در حالی که حمل و نقل هوایی که مشکل زمان ندارد هزینه بالایی را می طلبد.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۴ حجم ترانزیت ریلی ایران ۱.۵ میلیون تن بوده است، اظهارداشت: این رقم در سال آینده به ۴ میلیون تن می‌رسد که انفجار ترانزیت ریلی را به دنبال دارد.