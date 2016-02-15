«کوارتت لایپزیک» هنرمندان آلمانی در حمام تاریخی شیراز

تهیه کننده این برنامه فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص، گفت: در حمام مجموعه تاریخی وکیل شیراز هنرمندان آلمان «کوارتت لایپزیک» قطعات بزرگان موسیقی جهان را اجرا کردند.

محسن خباز عنوان کرد: در این کوارتت که شب پیش از آن در تالار احسان با اجرای ۵ قطعه موسیقی کلاسیک برگزار شد، هنرمندان آلمانی ۶ قطعه نواختند.

وی با بیان اینکه در این کنسرت که حافظ ناظری به عنوان میهمان ویژه حضور داشت، قطعاتی از هایدن، مندلسون، بتهون و شومان برگزار نواخته شد، یادآور شد: انتخاب موزه حمام وکیل برای این اجرا به جهت پیوند هرچه بیشتر دو فرهنگ ایران و آلمان انجام شده و تجربه در خور توجهی برای هنرمندان اجراگر و همچنین مخاطبان این موسیقی است که هر دو اجرا بدون فروش بلیت برگزار شد.

خباز درباره گروه سازهای زهی لایپزیک آلمان، گفت: گروه نام آشنای چهارنفری سازهای زهی لایپزیگ که در سال ١٩٨٨ افتتاح شد تا کنون در ٦٠ کشورجهان اجرا داشته و مورد استقبال و تشویق قرار گرفته است؛ دریافت جوایز و ضبط سی دی های بسیار زیاد، این گروه را تبدیل به یکی از مهم ترین گروه های هنری آلمان نموده است. در کنار آثار کلاسیک، آثار مدرن، کلاسیک معاصر نیز از جمله مجموعه کارهای اجرایی این گروه هستند.

مدیر موسسه شهرآفتاب با اشاره به اینکه برای نخستین بار است که این گروه چهار نفری سازهای زهی از لایپزیگ، در شیراز و تهران اجرا داشتند، اظهار کرد: آثار کلاسیک موتزارت، بتهوون، برامس، هایدن، مندلسون ، شومان و شوبرت در این کنسرت ها به اجرا درآمد.

خباز بیان کرد: در ترکیب جدید این گروه ، کونراد موک، ویلون اول را خواهد نواخت و اعضای قدیمی گروه، تیلمان بونینگ، ویلون دوم، ایوو باور، ویولا و ماتیاس موس دورف، ویلونسل را اجرا داشتند.

وی، ادامه داد: موسسه فرهنگی هنری شهرآفتاب با همکاری فرهنگ و ارشاد فارس در راستای ارتباطات بین فرهنگی، کوارتت لایپزیک آلمان را به شیراز دعوت کرد .

«کوارتت لایپزیک» هنرمندان آلمانی توسط موسسه فرهنگی هنری شهرآفتاب، بخش فرهنگی سفارت آلمان و موسسه فرهنگی گوته با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری فارس برگزار شد.