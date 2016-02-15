نگاه استانی و توسعه زیرساخت ها مطالبه مردم گلستان از نمایندگان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- زهرا بهرامی: با نزدیک شدن به دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی تب و تاب فضای تبلیغاتی و وعده های انتخاباتی هم داغتر می شود. در میان همه این وعده ها، آن چه بیش از همه اهمیت دارد، محرومیت استان گلستان و نیازهای مردمی است که به امید توسعه استان و آینده ای بهتر به پای صندوق های رای می روند.

اکثر مردم معتقدند باید فارغ از تعصبات قومی و جناحی، نمایندگانی یکدست داشت تا فقط به توسعه استان فکر شود و برای انتخاب چنین افرادی باید تخصص و شایستگی را ملاک قرارداد. تبدیل‌شدن منافع فردی و گروهی به خواسته‌های استانی و ملی و همدلی نمایندگان ملت برای فرار روبه‌جلو استان از محرومیت به استان و همچنین پرهیز از وعده‌های دروغین از نکات مهمی است که اکثر مردم و کارشناسان استان روی آن اتفاق‌نظر دارند.

ولایت‌فقیه باید خط قرمز نمایندگان باشد

یکی از روحانیون استان گلستان در خصوص مطالبات از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر پرهیز از بخشی نگری نماینده مردم در مجلس تأکید کرد و به خبرنگار مهر گفت: ولایت‌فقیه باید خط قرمز همه نمایندگان باشد.

حجت‌الاسلام نورعلی دیلم ادامه داد: استان گلستان با پذیرش اقوام مختلف سایر استان‌های کشور و زیستن در کمال صلح و صفا و امنیت نشان داد به‌واقع نگارستان اقوام ایران‌زمین است.

وی از همراه نبودن مجلس نهم با دولت انتقاد و متذکر شد: نباید منافع شخصی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بر منافع عمومی، مردم و نظام غلبه کند و باید عدالت در تقسیم بودجه و امکانات در گوشه و کنار شهرستان رعایت شد. نمایندگان از بخشی نگری پرهیز کنند چون تنها در این صورت توازن در شهرستان‌ها رقم می‌خورد.

وی نداشتن گروه مشورتی از همه اقشار مردم را اشکال بزرگ نمایندگان دانست و خواستار شناسایی و توجه ویژه به نخبگان و فرهیختگان استان شد.

دیلم افزود: گلستان ازنظر صنعتی و زیرساخت‌های اقتصادی که منجر به اشتغال پایدار در منطقه باشد، عقب بوده و سرانه درآمدی مردم بسیار پایین است لذا جذب سرمایه‌گذار یک ضرورت برای حل این مشکل است.

حجت‌الاسلام دیلم با تأکید بر اینکه مردم خواستار طرح‌های بزرگ که ثمره‌ای برای منطقه نداشته باشد، نیستند یادآور شد: استان گلستان ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بسیاری در حوزه کشاورزی، گردشگری و ... دارد که جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی می‌تواند به حل معضل بیکاری منطقه کمک کند.

همان‌طور که تاکنون تأکید شد گلستان ظرفیت‌های فراوانی دارد که متأسفانه از آن‌ها بهره مناسبی نبرده است. از سوی دیگر نمایندگان ادوار قبل با وعده‌های پوچ و تلاش برای اجرای طرح‌های بزرگی که نگاه کارشناسی نداشتند و بدون در نظر گرفتن شرایط استان به گلستان آورده شدند، باعث دلسردی مردم بخصوص در بخش سرمایه‌گذاری شدند.

لذا آنچه مهم است داشتن نگاه کارشناسی برای بررسی مشکلات استان و همچنین آسیب‌شناسی وضعیت فعلی است تا بتوان برای برون‌رفت از آن تدابیر کارشناسی در نظر گرفت و بر اساس آن وعده‌های انتخاباتی داد.

پرهیز از دادن وعده‌های ناممکن

در ادامه یکی از اساتید دانشگاه‌های گلستان با تأکید بر اینکه هم‌اکنون نیازمند بازنگری در مطالبات و انتظارات از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هستیم، به خبرنگار مهر گفت: همه کاندیداها، طرفداران آن‌ها، مسئولان، گروه‌های مرجع و اساتید و دانشگاهیان و همچنین فرهیختگان رسالت تشویق مردم و حضور حداکثری در انتخابات به دوش آن‌هاست.

ابوالفضل پاک‌دامن با اشاره به آیات قرآن کریم و تأکید خداوند بر تعیین و تغییر سرنوشت مردم به دست خودشان است، بر تبیین جایگاه قوه مقننه تأکید کرد و افزود: هرگونه کارکرد مؤثر، توفیق یا حاصل نشدن توفیق در کشور به تصویب قوانین بستگی دارد.

وی با یادآوری اینکه تصویب قوانین کارا از یکسو و نظارت بر حسن اجرای قوانین مصوب از سوی دیگر، کارایی و اثربخشی نمایندگان و جایگاه آن‌ها را مشخص می‌کند، ادامه داد: وظیفه همه ماست که مردم را نسبت به این جایگاه و اهمیت آن واقف کنیم.

این استاد دانشگاه حضور نیافتن در پای صندوق‌های رأی را به معنای از دست دادن حق رأی در تعیین سرنوشت خود دانست و اظهار کرد: مهم است که مردم به این نگاه برسند که انتخاب نماینده حق قانونی آن‌هاست و اگر قشر روشن‌فکر و فرهیخته از این حق قانونی استفاده نکنند و با مشارکت حداکثری مردم انتخابات برگزار نشود، انتخاب نماینده اصلح اتفاق نمی‌افتد.

وی بابیان اینکه وعده‌های محقق نشده نمایندگان در دوره‌های گذشته انگیزه حضور در پای صندوق‌ها رأی را از برخی از مردم گرفته است، متذکر شد: کاندیداها و هوادارانشان باید از دادن وعده‌های ناممکن پرهیز کنند.

نیازمند بازنگری در مطالبات از نمایندگان هستیم

وی با تأکید مجدد بر توزیع عادلانه ثروت و قدرت در شهرستان، اظهار کرد: در نظام اقتصادی پویا، توزیع عادلانه ثروت اتفاق می‌افتد و اگر در نظام سیاسی نیز توزیع عادلانه قدرت اتفاق بیفتد این امر می‌تواند پیمان ناگسستنی حضور حداکثری همه اقوام مختلف را رقم‌زده و در تحقق اهداف نظام مؤثر باشد.

وی اظهار کرد: اتحاد اقوام و فاصله گرفتن از انتخاب قومی و قبیله‌ای و انتخاب نماینده اصلح به تحقق مطالبات به‌حق مردم کمک می‌کند.

پاک دامن، با تأکید بر بازنگری در نوع مطالبات و انتظارات از نمایندگان مجلس از سوی مردم، افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد هستیم که مطالبات و انتظارات مردم از نمایندگان نزول کرده و گاهی شاخص عملکرد یک نماینده، با پاسخگویی به تماس‌ها و نامه‌ها و همچنین پاسخ به درخواست‌های فردی ارزیابی می‌شود.

مطالبات و انتظارات مردم از نمایندگان نزول کرده و گاهی شاخص عملکرد یک نماینده، با پاسخگویی به تماس‌ها و نامه‌ها و همچنین پاسخ به درخواست‌های فردی ارزیابی می‌شود

وی بابیان اینکه هم‌اکنون ۶۰ درصد موضوعات مطرح‌شده در مجلس دوباره‌کاری و بررسی مجدد مصوبات گذشته است، اظهار کرد: از یکسو مردم باید در انتخاب نماینده متخصص و اصلح دقت کافی داشته و از سوی دیگر کاندیداها نیز باید از وعده‌های بزرگ پرهیزکرده و وعده‌هایی بدهند که اجرای آن در چارچوب قوانین و ساختار اقتصادی کشور میسر باشد.

همه ما موظف هستیم نماینده‌ای انتخاب کنیم که در کنار قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای آن بتواند پیگیر مطالبات به‌حق مردم بوده و باعث رونق شاخص‌های اقتصادی و کارهای زیربنایی در شهرستان مربوطه و خروج از توسعه‌نیافتگی استان باشد. اگر مطالبات نهادینه شود این امر می‌تواند به پویایی مجلس و پرداختن نمایندگان به وظیفه قانونی خود منجر می‌شود و نمایندگان دچار روزمرگی نمی‌شوند.

ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نیاز جدی استان

انتخاب شایسته موضوعی بود که یکی از معلمان استان هم درباره آن نظر داد و به خبرنگار مهر گفت: درواقع مردم ما با انتخاب خود به نمایندگان مجلس اجازه می‌دهند جای آن‌ها تصمیم گرفته و دلسوزانه عمل کنند.

رقیه بعرامعلی نژاد جذب بودجه را یکی از انتظارات به‌حق مردم دانست که محقق نشدن آن می‌تواند منجر به مسکوت ماندن طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی منطقه شود.

وی ادامه داد: به‌واقع نماینده‌ای قوی و مقتدر در جذب اعتبارات می‌تواند از سیکل اداری و کلامی و همچنین نفوذی خود استفاده کرده و اعتبارات بیشتری را جذب کند.

این معلم بابیان اینکه یک نماینده همچنین باید آسیب‌شناسی دقیق باشد تا با شناسایی آسیب‌ها و چالش‌های منطقه راهکارها و تدابیری مناسبی برای حل آن بی اندیشد، اضافه کرد: هم‌اکنون بیشترین آسیب استان در حوزه تحصیل‌کردگان بیکار است که درعین‌حال که به‌واسطه جوان و مستعد بودن و تحصیلات می‌توانند یک پتانسیل بزرگ برای گلستان باشند به دلیل پیدا نکردن شغل مناسب هرز می‌روند.

به گفته وی تاکنون بخش اعظم نیروی انسانی استان در حوزه کشاورزی مشغول فعالیت بوده‌اند اما با افزایش جمعیت، کشاورزی پاسخگوی نیازهای معیشتی مردم نیست و نمی‌توانیم زمین نیز تولید کنیم؛ درواقع ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نیاز جدی شهرستان است چراکه جوانان تحصیل‌کرده ما نمی‌توانند فقط به دنبال پشت‌میزنشینی باشند.

بعرامعلی نژاد تأکید کرد: ما هم‌اکنون نیازمند سرمایه‌گذار و ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب بارده‌های تحصیلی و شغلی متفاوت هستیم تا بتوانیم جوانان تحصیل‌کرده بیکار جذب و برای آن‌ها اشتغال ایجاد کنیم.

وی متذکر شد: هم‌اکنون توجه به وضعیت معیشت مردم یک دغدغه جدی است چراکه گلستانی‌ها به لحاظ اقتصادی شرایط مناسبی نداشته و مطالبات بسیاری در حوزه کشاورزی دارند به‌گونه‌ای که در سال‌های اخیر اجازه شالی‌کاری، زدن چاه آب و ... از مردم گرفته‌شده و درحالی‌که خود با معضل بی‌آبی مواجه هستند آب سرچشمه‌های گلستان به استان‌های هم‌جوار منتقل می‌شود. طرح انتقال آب از استان مازندران به گلستان سال‌هاست مسکوت مانده و متأسفانه فردی که بتواند دلسوزانه حرف مردم منطقه را انعکاس دهد، وجود ندارد.

انتقادی که تاکنون بیش از همه بر آن اتفاق نظر بوده این است که در سال‌های اخیر انتظارات متناسب با خدمات عمومی نبوده و نمایندگان مردم شهرهای کوچک به‌جای قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون به تأمین انتظارات اختصاصی و فردی مردم مانند تأمین هزینه درمان، هماهنگی نوبت پزشکی در شهرهای بزرگ و ... پرداخته‌اند.

منطقه آزاد همچنان یک مطالبه استانی است

در ادامه یکی از کشاورزان استان گلستان به مشکلات روی زمین مانده در منطقه ترکمن صحرا اشاره کرد و به خبرنگار مهر، گفت: در سفر رئیس‌جمهور به استان گلستان، منطقه آزاد اینچه برون به تصویب رسید اما پس از دو بار طرح شدن در مجلس این لایحه رد شد؛ اگر ۷ نماینده فعلی استان همت می‌کردند این طرح می‌توانست بخش عمده‌ای از مشکلات نوار مرزی و منطقه محروم اینچه برون را حل کند.

نورمحمد نظری، با یادآوری اینکه کشاورزی محور فعالیت‌های استان است اما همچنان مشکلات در حوزه آب کشاورزی وجود دارد، اضافه کرد: در سال‌های گذشته پیام‌های خوبی برای انتقال آب از مازندران به استان گلستان شنیده می‌شد اما نمی‌دانم به دلیل اختلاف‌سلیقه یا مشکلات بودجه‌ای این پروژه انجام نشد و امیدواریم نمایندگان این دوره مجلس بتوانند مشکل آب منطقه را حل کنند تا به امید خداوند بتوانیم شاهد خودکفایی در تولید گندم و دیگر محصولات کشاورزی در استان باشیم.

وی همچنین به دیگر مشکلات استان در زمینهٔ دامداری، مرتع‌داری و اشتغال جوانان تحصیل‌کرده بیکار، امرارمعاش مردم ترکمن‌صحرا دانست و اضافه کرد: متأسفانه صنعت استان گلستان به‌اندازه لیاقتش تاکنون پیشرفت نکرده است. در چنین شرایطی درآمد اکثر مردم ما یا مستقیم و یا غیرمستقیم با کشاورزی مرتبط است؛ ازاین‌رو مهم است که به کشاورزی استان توجه ویژه‌ای شود.

نظری از عملکرد پایین بعضی از محصولات کشاورزی به‌عنوان یکی از مشکلات مردم استان گلستان در سال‌های اخیر نام برد و اضافه کرد: یا محصول تولیدشده در سال‌های اخیر از کشاورزان خریداری‌نشده و یا اگر این مهم صورت گرفته پول آن به‌موقع پرداخت‌نشده است.

ساکنان استان زیبای گلستان با تاکید بر حضور گسترده در انتخابات از کاندیداها نیز می خواهند از دادن شعارهایی که نمی توانند اجرا کنند پرهیز کنند و حل مشکلات استان را در دستور کار خود قرار دهند.