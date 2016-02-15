مجموعه دو جلدی «نقد آثار داستانی صادق هدایت» به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه دو جلدی «نقد آثار داستانی صادق هدایت» به کوشش محمد رضا سرشار، محقق گروه ادب و هنر مرکز پژوهش های جوان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به چاپ دوم خود رسید.

این اثرکه حاصل جلسات متعدد حلقه نقد و گفتگویی است که به بازخوانی و نقد علمی و منصفانه آثار صادق هدایت پرداخته است، كليه مجموعه داستان ‌هاي كوتاه صادق هدايت (به استثناء «داش آكل» )، داستان بلند «حاجي‌آقا»، كتاب «توپ مرواري» و نوشته ‌هاي پراكندة او، به صورت جمعي، نقد، و پس از ويرايش توسط محمدرضا سرشار، به‌عنوان آخرين كتاب از سلسله كتابهاي نقد آثار داستاني هدايت، در دو جلد به زيور طبع آراسته شده است.

در جلد اول این اثر ارزشمند نقدهایی به شرح زیر آمده است:

کلاف کلافه؛ نگاهی کوتاه به زندگی صادق هدایت

سلام پرلاشز؛ نقد مجموعه داستان زنده به گور

این یک داستان عمیق روانکاوانه است! باور کنید؛ نقد مجموعه داستان سه قطره خون/ قسمت اول

هرگاه کلاژ، آنگاه داستان یا «آلن پو» هست، پس من هستم؛ نقد مجموعه سه قطره خون / قسمت دوم

پریشان اندیشی ذهن پریشان؛ نقد مجموعه داستان سایه روشن

قضیه بی قضیه؛ نقد مجموعه وغ وغ ساهاب

همچنین در جلد دوم مجموعه نقد آثار داستانی صادق هدایت، نقدهایی با عناوین زیر وجود دارد:

زنان سرزمین من؛ نقد مجموعه علویه خانم و ولنگاری

من روشنفکر وامانده؛ نقد مجموعه داستان سگ ولگرد

قرار بود نقدی مارکسیستی بر بورژوازیسم باشد...؛ نقد داستان بلند حاجی آقا

آتش به سمت وطن؛ نقد داستان بلند توپ مرواری

پ ر ا ک ن د ه؛ ولی با تم همیشگی؛ نقد کتاب نوشته های همیشگی

فرانتس هدایت؛ نقد پیام کافکا از کتاب گروه محکومین

بیشتر بخوانیم؛ آشنایی با چند اثر درباره آثار و افکار صادق هدایت

چاپ دوم مجموعه دوجلدی كتاب " نقد آثار داستانی صادق هدایت " به کوشش محمد رضا سرشار با قيمت ۲۵۰۰۰ تومان در اختيار مخاطبان قرار گرفته است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به نشانی www.poiict.irمراجعه کنند.